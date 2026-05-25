18 départements de l’Ouest français sont placés en vigilance jaune canicule ce lundi, une première pour un mois de mai. Face à des températures exceptionnelles atteignant 35°C, soit 15°C au-dessus des normales, les employeurs doivent impérativement activer leurs dispositifs de protection des salariés.

Canicule précoce : quels sont les devoirs des employeurs

La canicule exceptionnelle qui s’abat actuellement sur treize départements de l’Ouest français confronte les entreprises à l’une de leurs responsabilités les plus concrètes : protéger leurs salariés de la chaleur. Alors que le thermomètre frôle 35°C en cette fin mai — soit quinze degrés au-dessus des normales saisonnières — cet épisode inédit depuis la création du système de vigilance en 2004 place la responsabilité sociale des entreprises sous une lumière crue et inattendue.

18 départements en alerte : une situation sans précédent pour un mois de mai

18 départements de l’Ouest sont désormais placés en vigilance jaune canicule : le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente, les Deux-Sèvres, la Vienne, le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire, mais aussi la région parisienne. Des records mensuels y ont déjà été battus, et la vigilance dans le Finistère a été prolongée au-delà du week-end.

« Il s’agit d’un épisode de chaleur inhabituel par sa précocité, son intensité et sa durée », constate Frédéric Long, prévisionniste à Météo-France. Dans l’Ouest, les températures dépassent en moyenne de quinze degrés les normales de saison — un écart qui relève davantage du récit climatique que du simple aléa météorologique.

Cette configuration résulte de la formation d’un dôme de chaleur d’une ampleur et d’une durée exceptionnelles, engendré par un puissant anticyclone s’étirant du Maghreb jusqu’aux îles Britanniques. Cette architecture atmosphérique emprisonne l’air brûlant au-dessus du territoire, créant des conditions que les spécialistes rapprochent de celles observées lors de la vague de chaleur historique de mai 1922 — il y a plus d’un siècle.

Des conséquences dramatiques sur la santé publique

Les effets de cette canicule précoce se sont déjà manifestés tragiquement le temps d’un week-end. À Maisons-Alfort, dix personnes ont été hospitalisées en « urgence absolue » lors de la course La Maisonnaise, tandis qu’un participant aux 10 km de La Pyrénéenne à Paris succombait à un malaise cardiaque. Dans les Alpes-Maritimes, trois coureurs de La Ronde des plages ont été transportés aux urgences « en état grave », selon les pompiers locaux.

Ces incidents illustrent avec une brutalité saisissante la dangerosité de la chaleur intense pour l’organisme humain, en particulier lors d’efforts physiques prolongés — contexte que partagent, par définition, nombre de travailleurs en extérieur. À ces drames s’ajoutent deux décès par noyade, témoignant de l’afflux de personnes cherchant refuge dans des points d’eau parfois périlleux : une femme de 36 ans a péri dans l’étang du Staedly à Roeschwoog, et un adolescent de 17 ans s’est noyé dans la Seine en Seine-et-Marne.

Les obligations légales des employeurs en période de forte chaleur

Face à une telle situation, le Code du travail français est explicite sur les devoirs des entreprises. L’article R4213-7 impose que la température des locaux de travail soit maintenue dans des limites raisonnables — sans définir de seuil absolu, mais en exigeant une évaluation rigoureuse des risques thermiques. Ce flou apparent n’atténue en rien la responsabilité patronale : en cas d’accident lié à la chaleur, c’est bien à l’employeur de prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires.

Ces mesures sont multiples. L’employeur est tenu d’aménager les horaires pour éviter l’exposition aux heures les plus torrides, de mettre à disposition de l’eau fraîche en quantité suffisante — au moins trois litres par jour et par salarié —, de ventiler ou climatiser les espaces de travail dans la mesure du possible, d’adapter le rythme des tâches en ménageant des pauses supplémentaires, et de former les équipes à reconnaître les symptômes d’un coup de chaleur : maux de tête, confusion, absence de transpiration malgré la chaleur, peau rouge et sèche.

Pour les travailleurs en extérieur — ouvriers du bâtiment, agents d’entretien, livreurs, agriculteurs —, des dispositions spécifiques s’appliquent dès que le thermomètre dépasse 30°C à l’ombre. Les entreprises doivent alors mettre à disposition des abris climatisés ou ombragés, revoir l’organisation du travail en profondeur et assurer une surveillance étroite de l’état de santé de chaque salarié exposé. Le Plan national canicule, déclenché chaque année entre juin et août par le ministère de la Santé, prévoit par ailleurs que les entreprises du BTP et des travaux en extérieur adoptent un « plan canicule » interne, actualisé et partagé avec les représentants du personnel.

Un défi RSE majeur pour les entreprises

Cette canicule précoce révèle, avec une acuité particulière, l’importance d’une approche proactive en matière de responsabilité sociale des entreprises. Celles qui avaient anticipé ces risques climatiques — en dotant leurs ateliers de systèmes de rafraîchissement, en révisant leurs procédures dès le printemps, en formant leurs encadrants à la gestion des épisodes thermiques — démontrent aujourd’hui leur résilience autant que leur souci réel des conditions de travail. Les météorologues ont d’ores et déjà identifié les zones qui seront les plus exposées cet été : la fenêtre de préparation se referme vite.

« L’extension de la saison des vagues de chaleur est caractéristique des effets du changement climatique », souligne Robert Vautard, chercheur du CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement. « Cette extension continuera tant que les émissions nettes de gaz à effet de serre ne seront pas nulles. Il faudra s’attendre plus tard à de telles vagues de chaleur en avril ou en octobre. » Une perspective qui transforme ces dispositifs d’urgence en investissements pérennes, au croisement de la continuité d’activité et de la protection sociale.

Vers une normalisation des épisodes caniculaires : les entreprises doivent anticiper

« Il y a quarante ans, ce type d’épisode de chaleur avait lieu en juillet-août. Maintenant, ça déborde en mai, juin et septembre », observe Gilles Matricon, prévisionniste de Météo Consult. Ce glissement calendaire des phénomènes extrêmes oblige les entreprises à repenser en profondeur leur gestion des ressources humaines : le risque canicule n’est plus confinable à l’été, il irrigue désormais une grande partie de l’année.

Les prévisions météorologiques indiquent que cet épisode devrait perdurer jusqu’à la fin de la semaine, avec des températures comprises entre 32 et 35°C dans les départements les plus touchés. Les nuits, ne descendant pas sous les 20°C, n’offriront guère de répit aux travailleurs, dont la fatigue thermique s’accumule heure après heure. Même les scénarios climatiques les plus optimistes n’écartent pas une intensification de ces phénomènes, ce qui rend l’adaptation des organisations non plus optionnelle, mais structurelle.