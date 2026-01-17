Un froid « venu de Moscou » se profile : fin janvier pourrait basculer la France dans le gel

Un possible phénomène météo spectaculaire, surnommé le « flux Moscou-Paris », pourrait amener un froid polaire en France à la fin janvier 2026. Rapporté par Marie France d’après les analyses de La Chaîne Météo, cet événement serait l’un des plus intenses de ces dernières années en Europe de l’Ouest. Le potentiel de ce phénomène inquiète non seulement la France, mais aussi l’Europe centrale et du Nord, y compris la Scandinavie et la Laponie finlandaise.

Le phénomène et ce qu’on observe

Le « flux Moscou-Paris », selon La Chaîne Météo, transporte de l’air très froid venu de Russie et de Sibérie vers l’ouest, ce qui pourrait être influencé par la fonte de la banquise. Ce flux pourrait provoquer des anomalies de températures de 10 à 20 °C en dessous des normales. En Sibérie, on relève parfois des températures autour de -60 °C, tandis qu’en Laponie finlandaise elles peuvent descendre jusqu’à -42,8 °C et atteindre -20 °C à Stockholm.

La Scandinavie montre déjà une épaisse couche de neige et des vents mordants, ce qui a entraîné la fermeture d’écoles en Russie et en Sibérie. Un anticyclone sibérien joue souvent le rôle de moteur pour ces déplacements d’air glacial, tandis que le vortex polaire peut s’affaiblir, laissant descendre ces poches d’air glacial vers le sud. Cet affaiblissement peut résulter d’un réchauffement stratosphérique, permettant à des masses d’air sec et dense d’envahir l’Europe occidentale.

Ce que disent les modèles pour la fin janvier 2026

Plusieurs modèles météorologiques envisagent une vague de froid intense en France, même si la fiabilité reste limitée à cette échéance. Deux scénarios principaux sont étudiés :

Le premier, plus sévère, prévoit une vague de froid russe touchant le nord et l’est de la France, avec des gelées fortes et durables et quelques épisodes neigeux.

Le second imagine que le centre de l’air glacial reste plutôt sur l’Europe centrale, donnant un hiver classique mais rigoureux.

Les analyses montrent que pour que la France bascule vraiment dans le froid, il faudrait un blocage anticyclonique vers la Scandinavie, ouvrant la voie à une advection continentale d’est à nord-est (mouvement d’air venant de l’est/nord-est). Actuellement, les températures en France se situent souvent entre 3 et 8 °C au-dessus des normales, mais cela pourrait vite changer si ces scénarios se confirment.