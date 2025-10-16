Moins de glace au pôle Nord… plus de froid chez nous ? Ce phénomène météo qui déroute les experts

La fonte rapide de la banquise arctique et les changements qui s’ensuivent inquiètent de plus en plus quant à l’avenir climatique de l’Europe. Le Pôle Nord se réchauffe à un rythme quatre fois plus rapide que le reste du globe, et ces transformations ont un effet direct sur nos hivers, notamment en France. Les scientifiques nous mettent en garde contre les conséquences potentiellement désastreuses de ces bouleversements.

La banquise qui fond et un Arctique qui chauffe

La fonte des glaces arctique a des répercussions marquées sur l’effet d’albédo. Pour faire simple, la glace réfléchit entre 50 % et 70 % de la lumière du soleil, alors que l’océan n’en renvoie que 6 %. Du coup, l’eau liquide capte près de dix fois plus d’énergie solaire que la glace, ce qui accélère le réchauffement de la région.

Depuis 1979, on a vu les températures moyennes en Arctique grimper de 4 à 7 degrés Celsius, tandis que dans l’ouest de l’Europe, l’augmentation est plus modeste, autour de 1 à 2 degrés, d’après Météo-Paris.

Des hivers en France qui changent

Un Arctique plus chaud a un impact direct sur nos hivers. Les périodes froides s’adoucissent petit à petit et le nombre de jours de gel diminue au fil des années. En même temps, la réduction du contraste thermique entre l’Arctique et les régions tempérées ralentit le courant-jet, ce qui provoque des ondulations plus marquées. Le résultat : on peut s’attendre à des hivers globalement plus doux, mais ponctués par des épisodes de froid intense quand le courant-jet se laisse fléchir.

L’AMOC en péril et ses possibles dérives

La circulation méridienne de retournement Atlantique (AMOC) est un système clé pour le climat de l’Europe. Le Gulf Stream permet de transporter la chaleur vers notre continent. Toutefois, la fonte massive de la banquise libère une grande quantité d’eau douce dans l’Atlantique nord. Cette eau, moins dense, reste à la surface et repousse le Gulf Stream vers le sud, ce qui affaiblit sa capacité de réchauffement.

Certaines modélisations prévoient une chute drastique des températures moyennes sur l’Atlantique-nord si l’AMOC venait à s’effondrer. Une étude récente laisse entendre que cet effondrement pourrait se produire entre 2050 et 2130, avec des scénarios allant d’un ralentissement modéré à un arrêt complet du système. René van Westen résume la situation en expliquant : « Chaque fraction de degré de réchauffement climatique nous rapproche de l’effondrement de l’AMOC… »

Des records de chaleur et des hivers qui pourraient glisser dans le froid

En mai 2025, Copernicus a indiqué que le mois était le deuxième plus chaud jamais enregistré dans le monde, avec des températures en Europe bien au-dessus des moyennes saisonnières. Les experts s’attendent à ce que cette tendance se maintienne, notamment en France.

L’étude menée par le KNMI et l’Université d’Utrecht envisage aussi un scénario où un effondrement complet de l’AMOC déclenche une chute spectaculaire des températures hivernales en Europe, pouvant aller jusqu’à 15°C et même 25°C dans des cas extrêmes. Paris pourrait alors connaître des températures aussi basses que -18°C, et plus de deux mois s’étaler avec des températures négatives.

Les conséquences pourraient également toucher l’extension vers le sud-ouest jusqu’aux îles britanniques, et affecter directement certaines côtes scandinaves occidentales ainsi que celles bordant les îles Wadden.