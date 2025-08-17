Un danger caché ? Le noyau de la Terre fuit… et personne ne s’y attendait

La découverte récente que le noyau se décharge de matière vers la surface chamboule nos idées sur le fonctionnement interne de notre planète. Des éléments précieux comme le dépôt d’or, le platine et le palladium, ainsi qu’un isotope rare, le ruthénium-100, migrent du centre de la Terre vers le manteau et parfois jusqu’à la surface. Cette révélation, qui vient bousculer l’idée d’un noyau complètement isolé, pourrait bien modifier notre vision de la dynamique géologique.

Une frontière moins nette entre le noyau et le manteau

Pendant longtemps, les scientifiques voyaient le noyau terrestre comme un compartiment fermé et séparé du reste de la planète. La limite entre le noyau et le manteau semblait clairement définie. Mais cette nouvelle découverte vient remettre en question ce schéma habituel.

Harriet Lau, géodynamicienne à l’université Brown, se montre sceptique. « C’est un peu fou », s’exclamait-elle en se demandant si « la frontière entre les deux est vraiment aussi nette que nous le pensions ». Son propos invite à revisiter nos anciennes idées sur la structure interne de la Terre.

Matthias Willbold, géochimiste à l’université de Göttingen, apporte un complément d’information en disant que la composition inhabituelle du ruthénium-100 est un « indicateur plus clair d’un noyau qui fuit par rapport à d’autres traceurs isotopiques ». Cette conclusion est tirée des analyses de roches volcaniques d’Hawaï, où cet isotope rare a été retrouvé, laissant supposer un lien inattendu entre les profondeurs de la Terre et sa surface.

Des preuves et des études récentes

Les recherches relayées par Quanta magazine apportent des éléments de preuve convaincants sur ce phénomène étonnant. En plus de la présence de ruthénium-100 dans les roches volcaniques d’Hawaï, une découverte importante a été faite sur l’île de Baffin, au Canada. Là, des scientifiques ont détecté une fuite d’hélium-3, ce qui renforce l’idée que des matériaux s’échappent du noyau depuis des milliards d’années.

Ce phénomène ne date pas d’hier. Les chercheurs estiment qu’il se produit depuis environ 2,5 milliards d’années. Cette échelle de temps indique que ce processus a peut-être joué un rôle important dans l’évolution des continents.

Les mystères encore en suspens

Même si ces découvertes paraissent fascinantes, de nombreuses questions subsistent sur le mécanisme exact de cette migration des matériaux. Plusieurs hypothèses sont avancées pour tenter d’expliquer ce phénomène complexe. L’une d’elles évoque la possibilité d’une réaction chimique ou le transport via des panaches mantelliques.

On suggère aussi qu’il existerait deux masses colossales à la limite entre le noyau et le manteau, occupant jusqu’à 30 % de cet espace. Ces masses pourraient être impliquées dans ce transfert énigmatique, même si leur nature exacte reste à éclaircir.