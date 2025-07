Pourquoi le sous-sol nord-américain s’effrite-t-il ?

Une nouvelle étude menée par l’Université du Texas à Austin révèle un phénomène géologique vraiment surprenant sous le continent nord-américain, connu sous le nom d’amincissement cratonique.

Un processus géologique qui se fait doucement

L’étude montre que ce « dripping » est particulièrement marqué dans le Midwest des États-Unis, influencé par les restes de la plaque Farallon et les interactions entre les plaques tectoniques.

Une étude qui ouvre des perspectives intéressantes

Dirigée par Junlin Hua et son équipe, cette recherche apporte des infos précieuses sur comment les continents évoluent sur de très longues périodes. Les chercheurs ont utilisé des techniques modernes comme l’imagerie sismique et des modèles informatiques pour analyser ces phénomènes souvent cachés aux yeux. Ils ont ainsi constaté que le « dripping » se fige dès que les vestiges de la plaque Farallon s’enfoncent plus profondément dans le manteau.

Thorsten Becker, un autre chercheur impliqué dans l’étude, explique : « Ce genre de chose est important si nous voulons comprendre comment une planète a évolué sur une longue période… cela nous aide à comprendre comment fabriquer des continents, comment les casser et comment les recycler dans la Terre. »

Ce que nous réserve l’avenir

Les chercheurs pensent que ce phénomène va progressivement s’atténuer, au fur et à mesure que les vestiges de la plaque tectonique se perdent dans le manteau terrestre, réduisant ainsi leur effet sur le continent nord-américain. Cette prévision s’appuie sur des modèles informatiques qui concordent parfaitement avec les observations actuelles.

Les résultats détaillés de cette étude ont été publiés dans la revue Nature Geoscience, offrant une nouvelle perspective sur l’histoire géologique et la manière dont les continents se forment et évoluent au fil du temps.

Au final, cette recherche ne se contente pas d’expliquer un phénomène naturel ; elle ouvre la voie à une meilleure compréhension globale de notre planète. En explorant les profondeurs que l’on ne voit pas, on peut espérer percer encore davantage les mystères de l’histoire mouvante et complexe de la Terre.