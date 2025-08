99,999 % de l’or mondial est coincé ici : personne ne pourra jamais le récupérer

Récemment, une découverte scientifique a révélé quelque chose d’impressionnant : le plus gros gisement d’or du monde se logerait dans le noyau en fusion de notre planète. Cette trouvaille chamboule nos idées sur les ressources naturelles et pose plein de questions sur l’exploitation future de cet or enfoui et ses répercussions sur l’économie mondiale.

L’or : un trésor culturel et historique

L’or tient une place à part dans l’histoire humaine. Utilisé pour frapper des pièces et fabriquer des bijoux, il incarne la richesse et le pouvoir. Ralph Waldo Emerson disait déjà que « le désir d’or n’est pas pour l’or. C’est pour les moyens de liberté et de bénéfice ». L’or a ainsi contribué à bâtir et à renverser des empires, tout en animant l’économie mondiale et en devenant une vraie passion pour beaucoup.

En février dernier, deux randonneurs ont découvert un trésor remarquable au pied de la colline de Zvičina, en République tchèque.

Sa beauté singulière et sa densité bien particulière expliquent en partie son attrait. Facile à raffiner, résistant à la corrosion, non toxique et stable dans des températures raisonnables, l’or se transporte sans problème. Sa malléabilité et ses vertus pour conduire l’électricité et la chaleur lui valent aussi une place de choix dans de nombreuses applications industrielles.

La quantité d’or sur Terre

Depuis les débuts de l’humanité, on a extrait plus de 216 000 tonnes d’or, ce qui formerait aujourd’hui un cube fictif de 22 mètres de côté. Cet or, quasi indestructible et souvent recyclé, proviendrait en grande partie de la préhistoire. Toutefois, sa rareté alimente toujours le commerce illicite par le biais de la contrebande ainsi que la thésaurisation par des particuliers ou des nations désireux de sécuriser leur fortune.

Le noyau de la Terre abriterait le plus important dépôt d’or jamais connu. En tant qu’élément sidérophile, l’or se lie naturellement avec le fer présent dans le centre de notre planète. Les scientifiques pensent qu’il y aurait assez d’or pour recouvrir la surface de la Terre sur une épaisseur étonnante de 0,46 mètre.

Les recherches qui ont mené à cette trouvaille

Des chercheurs de l’Université de Göttingen ont réalisé des études poussées sur ce phénomène fascinant. En examinant les isotopes de ruthénium et de tungstène dans les basaltes océaniques, ils ont mis en évidence une anomalie marquée dans l’isotope ¹⁰⁰RU. Les échantillons ont été collectés à Hawaï, sur l’île de Baffin, aux Galápagos et sur l’île de La Réunion, ce qui montre bien que ces roches proviennent des profondeurs de la Terre.

On sait que des éléments comme l’or remontent lentement vers la surface grâce aux panaches volcaniques, un processus qui s’étale sur plusieurs centaines de millions d’années. Ce lent déplacement rend pour l’instant toute exploitation durable du métal précieux très compliquée tant il est enfoui profondément sous nos pieds.

D’autres pistes pour extraire plus d’or

Face aux difficultés rencontrées avec l’extraction minière classique sur Terre, certains chercheurs se tournent désormais vers les astéroïdes comme sources alternatives. Par exemple, l’astéroïde Psyche, riche en métaux précieux, pourrait détenir une valeur estimée à 10 000 quadrillions de dollars américains en ressources exploitables.

Dans une publication récente de la revue Nature, les équipes de l’Université de Göttingen expliquent ces découvertes étonnantes tout en invitant chacun à réfléchir aux perspectives pour mieux exploiter ce métal précieux.