Un concert de Taylor Swift secoue l’Écosse… littéralement : un séisme enregistré

Le concert de Taylor Swift au stade Murrayfield à Édimbourg, Écosse le vendredi 7 juin a laissé des souvenirs mémorables, tant pour les fans que pour la terre elle-même. Dans le cadre de sa tournée « The Eras Tour », elle a attiré plus de 70 000 personnes vendredi soir, avec un pic de 73 000 spectateurs le samedi. Ce rassemblement impressionnant a généré des vibrations si fortes qu’elles ont été relevées comme une activité sismique par le British Geological Survey (BGS), témoignant de l’énergie débordante de la foule.

Les secousses en folie

Les mouvements et sauts endiablés des spectateurs, surtout pendant la chanson « …Ready For It? », ont déclenché des vibrations mesurées jusqu’à 6 kilomètres du stade grâce aux sismographes. La valeur maximale enregistrée a atteint 23,4 nanomètres (nm) vendredi soir, équivalant à une magnitude de 2 sur l’échelle de Richter. Ces secousses se sont étalées sur près de trois heures à partir de 20h30, montrant bien l’intensité du show. Callum Harrison, sismologue au BGS, a confié à Skynews : « C’est impressionnant de voir comment la réaction de milliers de spectateurs se fait ressentir jusque-là grâce à nos mesures ». La foule a ainsi produit assez d’énergie pour charger environ 6 000 batteries de voiture, soit près de 80 kilowatts.

Si on compare, Taylor Swift a dépassé d’autres grands noms comme Beyoncé et Bruce Springsteen en termes de secousses provoquées par le public. Toutefois, Harry Styles détient toujours le record avec un mouvement mesuré à 30,9 nm en mai 2023. Des phénomènes similaires ont aussi été observés lors des concerts de Seattle en juillet 2023 et à Circus Maximus à Rome, en Italie, bien que ces événements aient enregistré une magnitude un peu plus faible de 1,3.

Un coup d’effet sur l’économie

Le concert de vendredi est désormais le plus grand jamais enregistré en Écosse. Les dépenses des fans ne se limitent pas aux billets, elles concernent aussi l’hébergement, le transport et les festivités avant le spectacle. Les 15 concerts prévus au Royaume-Uni dans le cadre de cette tournée devraient injecter près d’1 milliard de livres sterling dans l’économie britannique. Taylor Swift prévoit de se produire prochainement à Liverpool jeudi, puis à Cardiff, avant de terminer sa tournée avec huit soirées consécutives au stade de Wembley à Londres en juillet et en août.

La magie des émotions

Au-delà de l’effet physique et économique, certains fans ont parlé d’une sorte d’amnésie après le concert. Cette perte partielle de mémoire serait due à un cocktail intense d’adrénaline et de dopamine, provoqué par l’euphorie, la joie et l’excitation pendant le show. Lindsay Hempenstall a décrit sa soirée comme « la nuit la plus magique et merveilleuse », tandis que Bethan Bryan a insisté sur le fait que c’était « fantastiquement fort » et « incroyable d’entendre tout le monde chanter ensemble ».