Ernst & Young investit 100 millions de dollars dans les compétences humaines

Ernst & Young investit 100 millions de dollars pour récompenser ses employés américains qui développent des compétences humaines essentielles face à l’essor de l’intelligence artificielle. Le cabinet de conseil mise sur le leadership, le jugement et l’adaptabilité pour se différencier dans un secteur en pleine mutation.

Ernst & Young mise 100 millions de dollars sur les compétences humaines

Le 31 août 2026, Ernst & Young (EY) a révélé un investissement de 100 millions de dollars pour récompenser ses employés américains développant des compétences humaines uniques. Face à l’essor de l’intelligence artificielle dans les tâches analytiques et routinières, le cabinet de conseil met l’accent sur des qualités comme le leadership, le jugement, l’adaptabilité et la collaboration, que l’IA ne peut reproduire.

Cette initiative marque un changement dans la vision des grandes firmes de conseil sur l’avenir du travail. EY souligne que la valeur de ses employés réside maintenant dans leur capacité à transformer les perturbations technologiques en opportunités commerciales. Dante D’Egidio, directeur général d’EY Americas, a déclaré : « Le rythme et la complexité des changements dans notre industrie exigent un leadership confiant. Cet investissement renforce notre engagement à bâtir la main-d’œuvre du futur en reconnaissant les compétences et les comportements nécessaires pour diriger notre profession et servir nos clients avec excellence. »

Trois niveaux de reconnaissance pour valoriser l’impact humain

Le programme propose trois catégories de récompense, chacune ciblant une contribution spécifique. La première, « Leadership quotidien », reconnaît les actions favorisant l’apprentissage, l’expérimentation, la collaboration et le leadership au quotidien. La deuxième, « Transformation générant des résultats mesurables », récompense ceux dont les contributions entraînent des changements significatifs par l’innovation ou la croissance. Enfin, « Impact révolutionnaire pour l’entreprise » honore les actions ayant un effet durable et matériel sur l’ensemble du cabinet.

Selon un communiqué publié sur PR Newswire, tous les niveaux hiérarchiques d’EY US peuvent désormais reconnaître leurs collègues en temps réel, rompant avec les systèmes d’évaluation annuels traditionnels et favorisant une culture de reconnaissance immédiate.

L’IA redéfinit le rôle des consultants

Cette stratégie s’inscrit dans une redéfinition plus large du rôle des consultants à l’ère de l’intelligence artificielle. Les cabinets de conseil subissent une pression croissante de la part de leurs clients, qui cherchent à réduire les coûts ou à rapatrier certaines tâches internes grâce aux outils d’IA. Jochen Kamp, responsable informatique chez Bayer, a déclaré au Irish Times que le consultant traditionnel devra évoluer, avec une diminution prévue de leur nombre.

Chez Bayer, 30 agents d’IA soutiennent déjà le codage et les tests, visant à réduire le recours aux consultants externes. Greg Meyers, directeur technologique chez Bristol Myers Squibb, a noté que le coût du support technique des cabinets de conseil « s’effondre », l’IA prenant en charge de nombreuses tâches de surveillance.

Valoriser ce que l’intelligence artificielle ne peut accomplir

En réponse à ces changements, EY valorise ce que l’IA ne peut accomplir. Ginnie Carlier, directrice des talents et de la culture chez EY Americas, a expliqué : « La manière dont nous récompensons nos collaborateurs définit nos valeurs. Nous valorisons des professionnels confiants qui apprennent rapidement et génèrent un impact durable. »

Cette philosophie se manifeste par des initiatives comme le programme « EY Career Residency », qui transforme le stage traditionnel en une plateforme de développement professionnel dès le premier jour. Sayeh Ghanbari, responsable du conseil chez EY UK, a déclaré que l’importance des compétences non automatisables, comme la communication et le jugement, augmentera avec l’adoption de l’IA.

Une reconnaissance qui s’étend au-delà des États-Unis

Bien que l’investissement de 100 millions de dollars vise EY US, la philosophie s’étend ailleurs. Aux Bermudes, EY a nommé deux bénéficiaires de la bourse Gil Tucker 2026, offrant jusqu’à 30 000 dollars par an pendant cinq ans. Samiah Fisher, l’une des lauréates, a exprimé son enthousiasme pour les opportunités de développement professionnel chez EY. Kent Howard, associé chez EY Bermuda, a ajouté : « Chez EY, nous croyons en un avenir façonné avec confiance, reposant sur notre jeunesse et l’éducation. »

Malgré ces efforts, le secteur du conseil fait face à des défis structurels. Source Global prévoit que les clients dépenseront 420 milliards de dollars en 2026 pour des consultants technologiques, soit une hausse de 8 % par rapport à 2025. Cependant, les investisseurs restent prudents. Les actions de Capgemini ont chuté de 31 % depuis le début de l’année, celles d’Accenture de 27 %, après l’annonce de reports de grands projets de transformation.