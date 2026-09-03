Ils ont tenté de planter des arbres dans le Sahara sans résultat. Puis, après avoir relâché 500 tortues, le désert est devenu visible depuis l’espace

En 2021, des chercheurs ont relâché 500 tortues sulcates africaines (Centrochelys sulcata) sur une étendue de sol nu, à la lisière sud du Sahara. Cinq ans plus tard, en 2026, des images satellites ont révélé des taches vertes dispersées, perçant à travers le sable dans une zone où rien ne poussait auparavant.

Les tortues n’ont rien planté. Elles ont creusé. Pour échapper à des températures diurnes qui dépassent 60 degrés au sol et au froid nocturne qui suit, l’animal fouit des terriers de 10 à 15 mètres de profondeur, selon des recherches compilées par l’IUCN Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group.

Ce n’est pas la taille de la tortue, pourtant la plus grande espèce terrestre continentale au monde, qui a modifié le sol : c’est ce comportement de fouissage répété.

Sur une grande partie du Sahel, le sol se transforme en croûte durcie. L’eau de pluie n’y pénètre plus, s’évapore presque immédiatement, et les graines restent bloquées en surface sans pouvoir germer. En creusant, la tortue perce cette croûte. L’eau trouve alors un chemin vers le bas plutôt que de ruisseler, et le sol environnant gagne en capacité de rétention d’humidité.

Les graines déjà présentes en surface, ou apportées par le vent, trouvent assez d’humidité près du terrier pour germer. Insectes et micro-organismes colonisent ensuite le sol meuble, puis la végétation s’épaissit. Les écologistes appellent ce type d’organisme ingénieur de l’écosystème : une espèce qui remodèle physiquement son environnement au profit d’autres espèces.

Une revue publiée en 2017 dans Frontiers in Ecology and Evolution évoquait déjà un potentiel d’ingénierie écosystémique important pour la tortue sulcate, en raison de tunnels pouvant atteindre 15 mètres de longueur dans des environnements où l’humidité est rare.

Aucune machine, aucune ligne d’irrigation

Pendant des décennies, la réponse habituelle à l’avancée du désert a consisté à planter des arbres. Cette méthode a donné des résultats inégaux, s’est révélée coûteuse et a échoué dans la plupart des cas : le vent, le manque d’eau et le sol durci tuaient les jeunes pousses avant qu’elles ne s’enracinent.

L’intervention de 2021 n’a impliqué aucun équipement de plantation, aucune ligne d’irrigation, aucun traitement chimique du sol. Elle a consisté uniquement à relâcher un reptile indigène dans un habitat dont la chasse, l’expansion agricole et le pâturage du bétail l’avaient largement effacé.

Le résultat n’est pas une forêt au sens habituel, mais une reprise visible de la biodiversité, avec l’arrivée d’oiseaux et de petits vertébrés une fois le couvert végétal étendu. Au Sénégal, l’organisation à but non lucratif S.O.S. (Save Our Sulcata) gère depuis 1992 des programmes d’élevage et de relâcher de tortues.

Un rapport de l’IUCN publié en août 2020 décrivait un sanctuaire, le Village des Tortues à Noflaye, abritant plus de 300 individus, dont des dizaines ont déjà été relâchées dans la nature. Sur un groupe suivi, le taux de survie a dépassé 80 % en quatre ans, une donnée qui compte : les effets sur le terrain ne s’accumulent que si les animaux vivent assez longtemps pour creuser et entretenir leurs galeries.

L’espèce qui contribue à cette repousse de végétation lutte pourtant pour sa propre survie. L’IUCN la classe en danger, avec des populations en déclin rapide dans la majeure partie de son aire de répartition restante. Elle aurait déjà disparu du Cameroun, de Djibouti et du Togo.

Une évaluation d’experts citée dans le rapport IUCN de 2020 attribue environ 60 % de la pression de menace à la perte d’habitat, et 25 % au changement climatique. Le reste vient de la chasse pour la viande, de la médecine traditionnelle et de la capture pour le commerce des animaux de compagnie.

L’expérience n’est présentée ni comme une solution miracle ni comme une solution universelle. La région reste enchevêtrée de pressions multiples : sécheresses répétées, densité de pâturage, instabilité politique et fragmentation constante de l’habitat déterminent si une parcelle restaurée se maintient ou disparaît à nouveau.

Le succès dépend des précipitations, du contrôle du pâturage et de la gestion des terres dans le temps. Une tortue creuse parce que son corps l’exige, et continue de creuser toute sa vie.