Tout le monde retire la cire rouge du Babybel sans savoir à quoi elle sert vraiment

Avec son enveloppe rouge, le Babybel se reconnaît au premier coup d’œil. Cette petite roue accompagne aussi bien les promenades que les pique-niques ou les goûters d’école. Son habillage remplit pourtant un rôle que peu de gens connaissent.

Un classique qui protège plus qu’on ne l’imagine

La cire rouge se compose de paraffine et de cires microcristallines, et elle sert avant tout à conserver le fromage. Les formats de 200 g et de 380 g ont accompagné cette innovation à partir des années 1950. La cire isole le fromage de l’air et freine la perte d’humidité, donc le dessèchement. Elle allonge ainsi la durée de conservation, ce qui comptait dans les années 1950, quand on stockait et transportait le produit sans réfrigération. Cette couche protège donc le fromage et préserve sa texture, bien au-delà d’un simple effet décoratif.

La cire facilite aussi la distribution et la conservation, comme le rappelle le Groupe Bel, qui développe par ailleurs des emballages recyclables. Comme chaque portion est protégée séparément, le consommateur dispose d’un produit hygiénique et prêt à manger. Voilà pourquoi le Babybel convient bien à l’école comme aux voyages ou aux pique-niques.

Une expérience qui va au-delà du goût

La marque a bâti un rituel autour de ses produits. Le rouge appartient pleinement à l’identité Babybel. En retirant la pellicule, on entre dans une expérience à la fois sensorielle et émotionnelle. Ce repère visuel sert aussi le marketing : il rend le fromage facile à repérer en rayon.

Cette cire reste toutefois non comestible. Sans réel danger si on l’avale par accident, elle ne se digère pas et doit être retirée avant de croquer le fromage. Marmiton note d’ailleurs que les gens tombent des nues en découvrant la vraie nature de cette enveloppe, preuve que son rôle passe souvent inaperçu.

D’où vient le Babybel et ce qu’il apporte sur le plan nutritionnel

Le Babybel est fabriqué avec peu d’ingrédients : lait pasteurisé, ferments lactiques, sel et présure. Il fournit du calcium, mais sa teneur en acides gras saturés invite à la modération : en excès, elle peut faire monter le cholestérol LDL.

Côté production, le lait vient d’environ 1 300 éleveurs de l’Ouest de la France, regroupés au sein de l’APBO. Une collecte tous les deux jours assure un approvisionnement frais et local. Toute la fabrication mise sur la qualité du produit fini.

La cire rouge dépasse aussi son simple rôle protecteur. Un peu partout, les enfants la roulent en boules ou en bagues, ce qui en a fait un petit symbole culturel. Le produit traverse les générations sans rien perdre de son attrait.