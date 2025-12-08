Températures anormalement élevées : ce que la météo réserve cette semaine

La semaine qui arrive s’annonce intéressante côté météo en France. Météo-France annonce des températures qui pourraient être très douces pour la saison, voire printanières, après une période marquée par une vague de froid. Le temps devrait rester plutôt sec, avec un dessèchement progressif au fil des jours. Pour ceux qui aiment la douceur, c’est l’occasion de laisser les doudounes au placard.

Lundi et mardi : douceur, mais contraste nord/sud

D’après Cnews, lundi risque d’être la journée la moins flatteuse de la semaine. Le ciel restera couvert avec une grisaille persistante dans le nord du pays et quelques gouttes éparses, notamment autour de Bretagne, Normandie, et l’extrême nord. Le sud, en revanche, retrouvera un ciel voilé ponctué de belles éclaircies, avec des températures comprises entre 8 °C à 18 °C.

Le mardi, la grisaille du nord commencera à se dissiper et laissera place à de belles éclaircies, avec des températures exceptionnellement élevées atteignant 20 °C à Biarritz (un niveau exceptionnellement haut pour la saison). Quelques gouttes pourront encore tomber dans le sud, notamment à Montpellier, tandis que la Bretagne, la Normandie, et l’extrême nord devront peut-être composer avec de courtes pluies.

De mercredi à vendredi : variable, mais doux

Le mercredi, on table sur un temps globalement agréable sur l’ensemble du territoire, même si une fine pluie pourrait s’inviter dans le bassin parisien et le long de la ligne Paris – Bordeaux. Paris et Marseille afficheront respectivement 14 °C et 15 °C, ce qui reste plaisant pour la saison.

Le jeudi, la matinée sera un peu hésitante avec une épaisse brume dans le nord, surtout près des côtes bretonnes et normandes. Paris et Metz pourraient connaître une matinée pluvieuse. Le soleil prendra toutefois progressivement le relais l’après-midi, sauf dans le nord-ouest où des nuages tenaces persisteront. Les prévisions annoncent 13 °C à Bordeaux et 15 °C à Nice.

Le vendredi, un changement intervient : place aux averses qui alterneront avec de belles éclaircies sur une grande partie du pays, illustrant les conditions météorologiques instables. Les averses toucheront surtout la côte ouest et le bassin méditerranéen, tandis que le soleil dominera ailleurs, même si les températures baisseront légèrement par endroits.

Week-end : éclaircies après les averses

Le week-end reprendra la tendance du vendredi, avec des averses régulières entrecoupées d’éclaircies lumineuses, témoignant de l’instabilité orageuse qui caractérise cette période.

La période est majoritairement influencée par un flux océanique très doux (venant de l’Atlantique), offrant une pause agréable par rapport aux instabilité météorologique habituellement observée à cette période. Que vous soyez en Bretagne, à Paris, dans le sud de la France, ou même à Biarritz, ces prochains jours invitent à sortir et à profiter de la lumière du jour sans craindre le froid mordant.