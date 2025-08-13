Température record en Méditerranée : faut-il s’inquiéter de cette chaleur inédite ?

La Méditerranée, ce superbe écrin bleu entre l’Europe et l’Afrique, connaît en ce moment des températures d’eau vraiment élevées. On n’avait pas vu ça depuis la canicule d’août 2003, et ça inquiète autant pour l’environnement que pour les habitants des régions avoisinantes. Avec des eaux qui pourraient culminer à 30°C cette semaine, la faune marine et le climat de la région risquent de bien en prendre.

Une montée inquiétante des températures marines

Les bulletins météo prévoient que l’eau en Méditerranée pourrait grimper jusqu’à 30°C, un niveau qu’on n’avait pas atteint depuis presque vingt ans. Selon La Chaîne Météo, dès le mercredi 13 août, on attend des températures entre 28 et 29°C sur plusieurs côtes françaises. Les villes de Saint-Tropez, Cannes et Nice, ainsi que la côte est de la Corse, de Bastia à Bonifacio, ne feront pas exception à cette vague de chaleur marine.

Cette hausse s’inscrit dans une série d’écarts de température pouvant atteindre +5°C, notamment autour des Baléares, du golfe du Lion et de la Côte d’Azur. À Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, une température de 28,5°C a déjà été relevée. Par ailleurs, une bouée dans l’archipel des Baléares a mesuré un record de 30,99°C le 1er juillet dernier.

Des conditions météo particulièrement chaudes

Pendant ce deuxième épisode de canicule en France, 12 départements sont en alerte rouge depuis le lundi 11 août. Un anticyclone stationnaire sur l’Europe de l’Ouest apporte un ciel dégagé et une atmosphère chaude sans la moindre brise. L’absence de vent accélère le réchauffement rapide de la couche supérieure de la Méditerranée.

Dès juin, lors de la première canicule estivale, la surface de la mer avait déjà enregistré une moyenne impressionnante de 23,86°C, dépassant les mesures de juin 2022. Ces épisodes de températures extrêmes accentuent jadis les sensations ressenties dans le milieu marin.

L’effet rafraîchissant de l’upwelling

L’upwelling, ce phénomène naturel, peut parfois aider à modérer la chaleur de façon passagère. Ce procédé se produit quand des vents comme le Mistral et la Tramontane soufflent vers le large, repoussant l’eau chaude et laissant place à l’eau froide des profondeurs. Cependant, « avec l’arrêt du vent, la température de la Méditerranée repart à la hausse », explique la météo.

Fin juillet, ce mécanisme avait permis une chute spectaculaire des températures marines, passant de 27°C à 15°C. Mais sans le vent pour maintenir cet effet rafraîchissant, les températures n’ont pas tardé à remonter.

Les conséquences environnementales et les perspectives d’avenir

Les répercussions sur l’environnement de ces températures élevées sont multiples et préoccupantes. On constate entre autres une baisse de l’oxygène dans l’eau, une fragilisation des coquillages et la prolifération d’espèces invasives qui perturbent la chaîne alimentaire marine. Ce phénomène entraîne aussi une « tropicalisation » progressive de la Méditerranée.

Selon Météo-France, on peut espérer une légère baisse des températures marines à court terme, bien que les prévisions sur le long terme restent incertaines. Davide Faranda du CNRS explique à La Dépêche, qu’un record absolu pourrait être battu en août si cette tendance se confirme : « Ce n’est malheureusement pas une surprise, mais bel et bien ce que les modèles météorologiques anticipaient ».