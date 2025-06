Canicule et sécheresse au programme de l’été 2025 : les scientifiques sont inquiets

Alors que les vacances scolaires approchent, la France se prépare à vivre un été chaud et sec. Les bulletins météo annoncent des températures bien élevées pour juillet, août et septembre, ce qui risque de perturber la vie quotidienne, l’agriculture et l’environnement.

Des températures qui dépassent la moyenne

Les tendances météorologiques pour l’été 2023 s’annoncent chaudes, avec des relevés de +1 à +2 degrés au-dessus des moyennes habituelles. Le nord du pays devrait ressentir ces écarts de façon plus nette. Aujourd’hui, la France se trouve coincée entre une masse d’air très chaud venue d’Europe centrale et une autre, plus tempérée, qui arrive de l’Atlantique. En juin déjà, plusieurs pics de chaleur ont été observés, rappelant ceux de 2019 et 2022, où la façade ouest enregistrait des températures records qui dépassaient les 40 degrés.

En juillet, le mois le plus chaud devrait débuter avec un passage moins caniculaire grâce à l’arrivée d’un courant d’ouest rafraîchissant accompagné de quelques averses. Mais ne vous emballez pas trop, car rapidement, le temps reprendra ses allures anticycloniques, et les risques de sécheresse et de nouvelles vagues de chaleur ne manqueront pas de revenir.

Des pluies qui se font désirer… ailleurs

La pluie, ce sera le grand écart sur tout le territoire français. Elle sera surtout concentrée du sud-ouest au centre-est. En août, même si les températures resteront au-dessus de la moyenne saisonnière, elles pourraient être un peu moins rudes qu’en juillet. Ce mois pourrait être le théâtre de plusieurs épisodes pluvio-orageux, notamment du sud-ouest jusqu’au nord-est.

Septembre annonce un temps encore plus changeant, même si les prévisions restent à confirmer vu les délais. On reste donc dans l’incertitude quant à la répartition des précipitations, et ce pourrait bien influencer la sécheresse qui nous guette.

Une sécheresse qui inquiète

La situation de sécheresse en France est vraiment préoccupante. Au mardi 24 juin, 98 % du territoire était touché par ce phénomène. Seules quelques zones ne sont pas concernées : une partie de la pointe bretonne vers Plouguerneau, un coin du Cotentin près de Cherbourg, un secteur de la Savoie et certaines zones littorales méditerranéennes.

Cette sécheresse a commencé dans l’extrême nord en début d’année, avant de s’étendre vers la moitié nord au printemps et de gagner maintenant le sud. Certaines régions, notamment le nord-ouest, enregistrent une sécheresse sévère (niveau 4 sur 6) tandis que des secteurs comme une partie de la Bretagne ou le sud de l’Occitanie subissent une sécheresse extrême (niveau 6).

Les nappes phréatiques ne sont pas en meilleure posture non plus, près de la moitié affiche un niveau modérément bas, ce qui pourrait être aggravé par des sécheresses prolongées. Et si on jette un œil aux prévisions jusqu’au jeudi 3 juillet, il se pourrait même que la sécheresse extrême gagne en ampleur en Bretagne, en Normandie et dans les Alpes.

La météo pour les jours qui viennent

Après les violents orages qui ont balayé une grande partie du pays récemment (avec des rafales allant jusqu’à 140 km/h, de fortes chutes de grêle et des pluies intenses qui ont offert un répit momentané face à la canicule), Météo-France annonce un retour quasi immédiat des fortes chaleurs dès le week-end qui s’annonce. Jeudi devrait être un peu plus doux, sauf dans certaines régions méditerranéennes où les températures pourraient atteindre 35 degrés.

Les jours suivants, les températures grimperont au-dessus de 30 degrés dans le sud et remonteront progressivement vers le nord, avec notamment l’Île-de-France qui atteindra plus de 30 degrés. Près du littoral méditerranéen, on pourrait même voir des relevés dépassant 35 degrés à l’ombre.