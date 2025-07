Qu’est-ce que « l’upwelling », ce phénomène qui refroidit la mer Méditerranée même pendant la canicule ?

Récemment, le littoral de la Méditerranée a été le décor d’un phénomène météo étonnant appelé upwelling. Ce phénomène a retenu l’attention puisqu’il modifie nettement la température de la mer et influence la vie marine et les activités locales. Ainsi, dès le dimanche 6 juillet, la baisse des températures a été spectaculaire pour ce secteur.

C’est quoi l’upwelling ?

L’upwelling se produit quand le vent, soufflant de la terre vers la mer, repousse l’eau de surface réchauffée par le soleil. Cette eau est alors remplacée par de l’eau plus froide venant des profondeurs. D’après La Chaîne Météo, « lorsque le vent souffle de la terre vers la mer, il repousse au large l’eau de surface chauffée par le soleil ». Du coup, la température de l’eau chute nettement.

Baisse assez marquée à venir des températures de l'eau de la méditerranée près de nos côtes en raison du mistral et de la tramontane qui se mettent en place. Cela provoque le phénomène bien connu d'upwelling faisant remonter les eaux plus froides des profondeurs remplaçant les… pic.twitter.com/LNvzdDIe0F — Extrême Météo (@ExtremeMeteo) July 6, 2025

Effets sur le littoral méditerranéen

Pendant cet épisode, les vents, notamment la Tramontane et le Mistral, ont vraiment fait leur loi. À Marseille Saint-Loup, on a enregistré des rafales dépassant les 75 km/h, comme l’explique le météorologue Guillaume Séchet. Résultat : entre Sète (Hérault) et Toulon (Var), les températures de la Méditerranée qui tournaient autour de 26 à 28°C sont tombées en dessous de 17°C en seulement 48 heures, illustrant un effondrement brutal des températures. Dans certains endroits, Alexandre Isgro du Figaro indique que la température a même plongé jusqu’à 13,5°C, après qu’elle ait atteint un record historique de 28,71°C quelques semaines plus tôt.

Retombées positives pour la vie marine

Même si ce refroidissement brutal a surpris, l’upwelling offre aussi ses avantages pour l’écosystème, malgré la chute libre des températures. En effet, la remontée d’eaux froides apporte une dose supplémentaire de nutriments (qui nourrissent le phytoplancton, la base de la chaîne alimentaire marine). Ce petit être vivant, indispensable à une multitude d’espèces – poissons, mammifères marins, etc. – profite de cette bouffée de nutriments, favorisant ainsi le développement des poissons, des coraux et des plantes marines dans la région.

Prévisions météo et retour progressif du chaud

Les prévisions annoncent que ce phénomène va se calmer petit à petit, avec une diminution des vents violents attendue pour le milieu de la semaine. Alexandre Isgro mentionne « l’arrêt du mistral et l’arrivée des courants chauds », ce qui devrait mettre fin à ce coup de froid marin d’ici la fin de semaine. Les experts prévoient aussi une remontée rapide des températures, avec un retour possible des journées caniculaires.