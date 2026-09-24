Strasbourg : cinq tiny houses pour familles sans abri dès octobre 2026

Cinq tiny houses, un accompagnement social entièrement pris en charge, une association partenaire forte de 40 ans d’expérience : à Strasbourg, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale transforme l’hébergement d’urgence en un véritable tremplin vers l’autonomie. Comment une entreprise à mission structure-t-elle son impact auprès des familles en grande précarité ?

La Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale face à l’enfance défavorisée

Depuis sa création en 2021, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale agit en tant qu’entreprise à mission. À Strasbourg, l’initiative de cinq tiny houses, prévue début octobre 2026 sur la friche Heppner à Neudorf, en est un exemple. Chaque maison pourra accueillir une famille de quatre personnes. Le terrain, propriété de Crédit Mutuel Aménagement Foncier et CDC Habitat, est mis à disposition gratuitement pour deux ans. Selon Gwenegan Bui, directeur de Crédit Mutuel Aménagement Foncier, « notre mission est de rendre le logement accessible au plus grand nombre ». Crédit Mutuel Leasing gère l’acquisition et la mise à disposition des habitations, illustrant la mobilisation des filiales du groupe.

Le programme national pour l’enfance défavorisée, lancé en 2025, a mobilisé 25 millions d’euros. Le projet strasbourgeois s’intègre dans cette stratégie globale visant des solutions réplicables. Pour Maurice Zirnhelt, directeur général du Crédit Mutuel Centre Est Europe, « ce projet est une réponse concrète à l’injustice des enfants vivant dans l’incertitude ». Les tiny houses offrent intimité et stabilité, essentielles pour la scolarité des enfants. Les Dernières Nouvelles d’Alsace rapportent que des tiny houses similaires fonctionnent depuis un an et demi rue de la Carpe-Haute, servant de laboratoire pour affiner le dispositif.

Au-delà du logement : l’accompagnement social comme priorité

L’association l’Étage, active depuis plus de 40 ans dans le Bas-Rhin, supervise l’accompagnement des familles. Elle propose un suivi personnalisé, axé sur la reconstruction des projets de vie, incluant aide administrative, insertion professionnelle, soutien parental et accès aux soins. La Ville de Strasbourg soutient le projet et organisera une réunion d’information pour faciliter son acceptation locale, adressant ainsi un enjeu d’intégration urbaine souvent négligé.

La Fondation finance entièrement l’accompagnement social assuré par l’Étage, un aspect souvent absent des dispositifs d’hébergement temporaire. Christophe Salmon, délégué général de la Fondation, explique que « l’hébergement d’urgence doit créer les conditions pour que les familles retrouvent des repères et envisagent l’avenir avec espoir ». En couvrant ces coûts, la Fondation évite le risque de projets sous-financés où le suivi social disparaît, contraignant les familles à retourner à la rue.

Le dispositif vise l’autonomie, avec des indicateurs tels que le taux de sortie vers un logement durable, la stabilité scolaire et la reprise d’activité des parents. Face aux crises climatiques, ces programmes structurés deviennent stratégiques pour éviter que des chocs économiques ne plongent durablement des familles dans la précarité.

Évaluation d’impact : quels résultats pour les familles ?

L’expérience menée rue de la Carpe-Haute offre des enseignements précieux. Bien que les données précises ne soient pas encore publiques, la stabilisation des familles et le maintien scolaire des enfants sont soulignés. L’évaluation d’impact inclut la durée de séjour avant relogement, le taux de sortie positive, l’évolution professionnelle des parents et le bien-être des enfants. Ces indicateurs permettront d’affiner le modèle avant son déploiement. La Fondation devra publier ces résultats pour démontrer l’efficacité du dispositif et encourager sa réplique. Comme les phénomènes globaux, la crise du logement nécessite des solutions systémiques et mesurables.

Vers un modèle d’ESS transposable à l’échelle nationale

Le modèle strasbourgeois, grâce à la mobilisation des ressources internes, le partenariat avec une association expérimentée, et l’accompagnement social intégré, présente des atouts pour son essaimage. La réplicabilité dépendra de la standardisation du dispositif et de son adaptation locale. D’autres territoires en crise pourraient s’inspirer de cette approche, à condition de disposer d’acteurs de l’économie sociale et solidaire capables d’assurer l’accompagnement. Le programme de 25 millions d’euros annonce d’autres déploiements. Reste à savoir si un guide méthodologique sera publié pour permettre la reproduction du modèle par d’autres fondations ou collectivités.