Été 2026 : record absolu de chaleur avec +3,6°C en France

L’été 2026 est désormais inscrit dans l’histoire comme le plus chaud jamais observé en France depuis 1900. La température moyenne a atteint 24,0 °C de juin à août, soit 3,6 °C au-dessus des normales saisonnières, surpassant les étés caniculaires de 2003 (+2,7 °C) et 2022 (+2,3 °C). Les températures maximales ont affiché une anomalie de 4,8 °C, établissant de nouveaux records. Les données de Météo-France, publiées le 7 septembre, confirment l’accélération du réchauffement climatique.

Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, souligne que « ces chiffres ne racontent pas seulement un été exceptionnel. Ils racontent un climat qui change, et dont les conséquences sont désormais visibles partout sur notre territoire ». L’été 2026 incarne les trajectoires prévues par les projections climatiques, obligeant entreprises et organisations à revoir leurs stratégies d’adaptation.

Cinquante-trois jours de vagues de chaleur

Trois vagues de chaleur successives, totalisant cinquante-trois jours, ont marqué un tournant dans l’histoire météorologique française. La première, du 17 au 30 juin, s’est distinguée par son intensité et sa précocité, plaçant 72 départements en vigilance rouge canicule. Les 24 et 25 juin ont été les journées les plus chaudes jamais enregistrées, avec des températures atteignant 30 °C, et 40 % du territoire dépassant les 40 °C.

La seconde vague, du 4 au 19 juillet, a affecté 37 départements en vigilance rouge. À Vivès, la température n’est pas descendue sous 30,6 °C durant la nuit du 8 au 9 juillet, un record national. La vague du 28 juillet au 19 août, la plus longue jamais connue, a égalé celle de juillet 1983 tout en étant plus intense.

Au total, 90 % du territoire a enregistré au moins une température maximale de 35 °C, avec 45 % dépassant les 40 °C. Le seuil de 40 °C a été franchi 178 fois sur le réseau principal de Météo-France, un record comparé à 2003 (88 fois) et 2019 (72 fois). Des villes comme Strasbourg, Metz, Alençon ou Noirmoutier ont pour la première fois atteint ce seuil. À Saintes, le mercure a dépassé 40 °C à dix reprises cet été.

Sécheresse historique et déficit pluviométrique massif

L’été 2026 est le deuxième été le moins pluvieux depuis 1959, avec un déficit de précipitations proche de 40 %. Seul 1962 avait connu un déficit supérieur (50 %), alors que 1976, année de référence pour les sécheresses, affichait un déficit de 35 %. Les mois de juin et juillet ont enregistré des déficits de 50 % et 70 % respectivement. Août a terminé avec un déficit de plus de 10 %, malgré quelques orages en fin de mois.

Le nombre de jours de pluie s’est limité à 15 à 20 sur l’ensemble du pays, contre une normale de 20 à 30 jours. Près de la Méditerranée, seulement 5 à 10 jours de pluie ont été comptabilisés, alors que la normale est de 10 à 15 jours. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a cependant bénéficié de précipitations proches de la normale grâce à des orages intenses.

La sécheresse des sols a atteint un niveau historique, avec une situation critique dès début juillet. Début août, l’indice national de sécheresse des sols a dépassé le record bas de 2022. Les pluies de la fin août ont offert une amélioration partielle mais insuffisante pour un retour à la normale à l’automne.

Ensoleillement record et saison des feux dévastatrice

L’été 2026 est devenu le plus ensoleillé jamais enregistré, avec un excédent moyen de plus de 20 % sur le pays, surpassant l’été 2022 et atteignant celui de 1949. L’ensoleillement a excédé localement 40 à 50 % en Bretagne et Normandie, et des villes comme Brest, Toulouse, Paris et Lyon ont connu leur été le plus ensoleillé.

Les conséquences ont été dramatiques pour le risque d’incendie. Les vagues de chaleur et la sécheresse des sols, combinées aux vents forts, ont favorisé les départs de feu de la Bretagne à la Corse. La Météo des forêts a compté 27 jours avec un danger très élevé (rouge) et 90 jours avec un danger élevé (orange).

Du 8 juin au 20 août, pendant 74 jours consécutifs, au moins un département a été en danger élevé de feux, une durée sans précédent. Seuls cinq départements ont échappé à un danger orange. Le bilan provisoire indique que 2026 pourrait être l’année avec la surface brûlée la plus étendue jamais enregistrée.

Océans surchauffés et impacts sur les écosystèmes marins

Les températures de surface de la mer ont atteint des niveaux records sur toutes les façades maritimes de la France métropolitaine. En Manche, la valeur maximale a été de 19,8 °C, avec une moyenne de 17,6 °C. En Atlantique, le maximum a atteint 27,7 °C pour une moyenne de 21,4 °C. En Méditerranée, les températures ont culminé à 29,2 °C.

Ces anomalies s’inscrivent dans un contexte global de records de température des océans. En Méditerranée nord-occidentale, l’anomalie observée est exceptionnelle et pourrait devenir courante avec un réchauffement de 4 °C d’ici 2100. Les écosystèmes marins et les activités économiques comme la pêche et le tourisme sont menacés, rendant les initiatives de restauration d’autant plus urgentes.

Implications pour les stratégies RSE et l’adaptation des organisations

L’été 2026 a constitué un signal d’alarme pour les entreprises et collectivités. Les conséquences économiques ont touché tous les secteurs : agriculture, infrastructures, productivité, climatisation, logistique et assurances. Les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées, en particulier pour les secteurs dépendant de l’eau ou sensibles à la chaleur.

La santé des travailleurs est devenue prioritaire, avec des risques accrus d’accidents et de maladies liées à la chaleur. Les organisations doivent repenser l’aménagement des espaces de travail, adapter les horaires et renforcer les dispositifs de prévention. Les plans de continuité d’activité (PCA) doivent intégrer ces nouveaux risques climatiques.

Stratégiquement, l’adaptation au changement climatique ne peut plus être envisagée à long terme. Investir dans la résilience, diversifier les approvisionnements, économiser l’eau, améliorer l’efficacité énergétique et protéger les actifs deviennent indispensables. L’accélération des trajectoires de décarbonation est essentielle pour limiter le réchauffement futur, comme l’a souligné la ministre Monique Barbut. L’urgence de l’adaptation se mesure désormais à l’aune de tels événements.