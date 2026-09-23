Santé mentale : 34% des indépendants envisagent l’abandon de leur statut

Alors que la santé mentale est Grande cause nationale en 2026, les 4,6 millions de travailleurs indépendants restent exclus des dispositifs de prévention conçus pour les salariés. Une enquête IFOP-Welfaire révèle que 34% ont envisagé d’abandonner leur statut pour protéger leur équilibre psychologique, et 30% renoncent aux soins faute de moyens. Une inégalité systémique qui interroge la responsabilité des politiques RSE.

Depuis longtemps, entreprises et pouvoirs publics mettent en place divers dispositifs pour la santé mentale au travail. Toutefois, la médecine du travail et les mesures contre les risques psychosociaux ne s’adressent qu’aux salariés, ignorant 4,6 millions de travailleurs indépendants sans employeur ni protection collective. Cette inégalité met en lumière les limites des politiques de RSE actuelles.

Alors que la santé mentale sera de nouveau une Grande cause nationale en 2026, une enquête IFOP-Welfaire, publiée le mardi 22 septembre 2026, met en évidence une réalité préoccupante : 34% des indépendants ont envisagé de quitter leur statut pour préserver leur équilibre psychologique. Ce chiffre interpelle les acteurs économiques.

L’exclusion des indépendants des politiques de bien-être

Les politiques de prévention en santé mentale sont conçues pour les salariés. La médecine du travail, les référents harcèlement et les cellules d’écoute ne sont pas accessibles aux millions de non-salariés en France, dont le nombre augmente de plus de 5% par an selon l’Urssaf. Ces travailleurs, qu’ils soient dirigeants, artisans ou professions libérales, supportent seuls leurs activités et leurs incertitudes, sans protection collective.

Comme le souligne Jérémie Herscovic, cofondateur de Welfaire, première mutuelle pour indépendants, ces derniers doivent souvent choisir entre leur santé et leur entreprise.

Une enquête IFOP, menée du 24 février au 9 mars 2026 auprès de 800 travailleurs indépendants, révèle que 58% d’entre eux trouvent difficile de gérer la fatigue et le stress liés à leur activité, un niveau comparable à celui des salariés en burn-out, mais sans protection adéquate. Plus alarmant, 21% jugent leur santé mentale mauvaise, et 30% ont renoncé à consulter un professionnel faute de moyens financiers. Moins de 20% ont consulté un spécialiste pour les aider, révélant une crise sanitaire ignorée des politiques RSE.

Responsabilité partagée pour une meilleure prévention

L’enquête IFOP-Welfaire révèle également des disparités de genre : 77% des femmes indépendantes éprouvent des difficultés face aux baisses d’activité, contre 67% des hommes. Ces chiffres montrent que les politiques RSE, limitées aux salariés, aggravent les inégalités. Les femmes entrepreneures, souvent moins capitalisées, sont particulièrement vulnérables.

Un article des Échos souligne que la santé mentale des indépendants représente un enjeu social et économique. D’autres groupes vulnérables, comme les aidants, bénéficient de dispositifs spécifiques, mais les indépendants restent négligés.

Jérémie Herscovic appelle les acteurs privés et publics à construire un plan d’action pour la santé mentale des indépendants. Des solutions comme la mutualisation des services de prévention, des plateformes d’accompagnement psychologique et des formations adaptées à l’entrepreneuriat sont à l’étude. Certaines mutuelles testent des dispositifs de téléconsultation et de soutien par les pairs.

Les grandes entreprises pourraient intégrer la santé mentale de leurs prestataires indépendants dans leurs stratégies d’achats responsables, tout comme elles le font pour la durabilité des équipements.

Un appel à l’équité en santé mentale pour les dirigeants

La santé mentale des indépendants est un facteur de fragilité économique. Sa dégradation entraîne une perte de valeur pour l’économie française. Avec 34% des indépendants envisageant de quitter leur activité, c’est un signal d’alerte pour les territoires et les secteurs qui dépendent d’eux.

Les responsables RSE, RH et dirigeants doivent intégrer cet enjeu d’équité. Ignorer ces 4,6 millions de travailleurs dans les politiques de bien-être montre une vision limitée de la responsabilité sociale. Une entreprise responsable doit inclure l’ensemble de son écosystème.

Welfaire prévoit de lever 5 millions d’euros en 2026 pour développer de nouveaux services de prévention santé. Ce mouvement doit inciter les acteurs publics et privés à revoir leurs modèles. La santé mentale, en tant que Grande cause nationale, doit devenir un droit universel du travail, indépendamment du statut.