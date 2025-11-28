Securitas mobilise ses salariés au profit de la Ligue contre le cancer

Grâce à un défi sportif interne cumulant plus de 94.000 kilomètres parcourus, les salariés de Securitas ont permis un don de 5.000 euros au profit de la Ligue contre le cancer dans les Hauts-de-Seine.

Securitas et la prévention : un défi collectif au cœur de l’engagement RSE

Le 19 novembre 2025, Securitas a officialisé le reversement de 5.000 euros au Comité départemental 92 de la Ligue contre le cancer à l’issue de son opération « 94.000 km solidaires ». Cette initiative RSE repose sur un défi interne baptisé « Pas à pas », au cours duquel les collaborateurs de Securitas ont cumulé 94.017 kilomètres à pied et 4.274 kilomètres à vélo, selon les données communiquées par l’entreprise. Ainsi, au-delà de l’enjeu sportif, Securitas a transformé l’engagement individuel en un soutien financier concret destiné aux programmes de prévention, de recherche et d’accompagnement menés par la Ligue contre le cancer.

La mécanique du projet repose sur une logique simple mais structurante. D’abord, Securitas a invité ses salariés à participer à un challenge sportif interne. Ensuite, chaque kilomètre parcouru a contribué à l’objectif solidaire final. Enfin, l’entreprise a converti cette mobilisation en un don de 5.000 euros à destination de la Ligue contre le cancer. Ainsi, Securitas a su lier activité physique, cohésion interne et prévention, tout en intégrant pleinement cette opération dans son approche RSE. Toutefois, au-delà du symbole, ce dispositif traduit une stratégie de responsabilisation des salariés, qui deviennent acteurs directs des politiques solidaires de Securitas.

Appuyer les actions de prévention, de recherche et d’accompagnement de la Ligue contre le cancer

À travers ce don de 5.000 euros, Securitas apporte un soutien direct au Comité départemental 92 de la Ligue contre le cancer. Selon Securitas France, cette contribution vise explicitement à appuyer « les actions de prévention, de recherche et d’accompagnement », précise l’entreprise. Ainsi, Securitas inscrit son action dans une complémentarité territoriale avec les antennes locales de la Ligue contre le cancer, qui assurent le déploiement opérationnel des programmes auprès des patients, des familles et du grand public.

D’ailleurs, la capacité d’action de la Ligue repose largement sur ce type de financements. En 2024, la Ligue contre le cancer a consacré 48,4 millions d’euros à la recherche, selon les chiffres publiés par l’organisation. Parallèlement, 36,6 millions d’euros ont été alloués à l’amélioration de la prise en charge des malades, tandis que 13 millions d’euros ont été dédiés à l’information, à la prévention et à la promotion du dépistage, selon les données institutionnelles 2024. Ainsi, à son échelle, Securitas s’intègre dans un écosystème de financements essentiels à la continuité des travaux scientifiques et des actions de prévention portées par la Ligue contre le cancer.

Prévention et recherche : la RSE comme levier d’impact durable

Au sein de Securitas, cette initiative ne constitue pas un acte isolé. D’une part, l’entreprise revendique une politique RSE structurée autour de la santé, du bien-être au travail et de l’engagement sociétal. D’autre part, ce type d’opération permet à Securitas de renforcer la cohérence entre ses valeurs affichées et ses pratiques concrètes. En reliant activité physique, prévention et soutien à la recherche, Securitas déploie une RSE opérationnelle, ancrée dans des actions quantifiables et mesurables. De plus, l’implication directe des salariés constitue un facteur clé de crédibilité pour ses engagements RSE.

Ce positionnement fait également écho aux missions fondamentales de la Ligue contre le cancer, dont l’action s’organise autour de quatre piliers : la prévention, l’accompagnement des malades, la recherche et la défense des droits. En soutenant financièrement ces missions, Securitas contribue indirectement à la diffusion des messages de prévention, au financement des programmes scientifiques et à l’amélioration du parcours de soin. Ainsi, Securitas ne se contente pas d’un soutien financier ponctuel, mais inscrit son action dans une logique d’utilité sociale durable. Toutefois, cette démarche engage également l’entreprise sur le long terme, en matière de cohérence, de transparence et d’évaluation de l’impact RSE.