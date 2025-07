Face à la multiplication des cyberattaques et aux inquiétudes liées à la sécurité en ligne, Engie a décidé de limiter l’accès à ses services web. Cette mesure vise à protéger les données sensibles de ses utilisateurs tout en garantissant une navigation en toute sécurité. Par ailleurs, les épisodes de canicule posent tout un lot de défis : comment garder nos apparts frais sans se ruiner ni mettre notre santé en péril ?

Limiter l’accès aux services en ligne d’Engie

Engie a mis en place une restriction empêchant les connexions via VPN sur ses services en ligne. Pour certains qui tiennent à préserver leur anonymat, ça peut paraître contraignant, mais c’est une précaution pour réduire les risques d’intrusions.

Le but de cette restriction est de protéger la confidentialité des données des utilisateurs. Dans un monde où les attaques informatiques ne manquent pas, il est important pour des entreprises comme Engie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs clients. Un message de remerciement est ainsi adressé aux usagers pour leur compréhension face à cette décision.

Refroidir son logement pendant les vagues de chaleur

Quand le soleil tape fort sur la France et que les températures montent, garder un intérieur vivable devient un vrai défi. Ouvrir une fenêtre ou utiliser un ventilateur ne suffit souvent pas pendant la canicule. Plusieurs solutions sans climatisation peuvent aider :

boire régulièrement de l’eau fraîche,

se rafraîchir avec un éventail,

fermer volets et rideaux pour bloquer la chaleur.

Parfois, quand aucune de ces méthodes ne suffit, la climatisation est utilisée comme dernier recours. Bien que très efficace, elle doit être manipulée avec soin pour assurer une bonne évacuation air chaud et éviter des écarts de température trop importants.

Conseils et règlement sur l’utilisation de la climatisation

Selon l’Ademe, il faut éviter les sorties entre 11h et 21h pour ne pas subir les effets néfastes des températures élevées. « Ne créez pas de trop gros écarts de température entre dehors et dedans. Passer du froid au chaud peut provoquer des chocs thermiques nuisibles pour votre santé si l’écart de températures est trop important », précise-t-elle. D’ailleurs, la règlementation impose l’usage de la climatisation uniquement lorsque la température intérieure dépasse 26°C, selon l’article R241-30 du code de l’énergie de 2007.

Lorsqu’une canicule frappe et que la température extérieure dépasse 32°C, la législation actuelle recommande de ne pas faire descendre la température intérieure en dessous de 26°C, afin d’éviter ces chocs thermiques et de préserver l’environnement.

Implications économiques et conseils pratiques

Régler sa climatisation à plus de 26°C ne relève pas seulement d’une obligation réglementaire ou d’une question de santé ; cela a aussi des répercussions économiques concrètes. Comme le souligne Hakim Hamadou : « Il est conseillé de régler la température de consigne de la climatisation à plus de 26°C. Cela divise entre 2,5 et plus de 4 la consommation énergétique selon la localisation, ce qui allège considérablement la facture ».

Les mesures d’Engie en matière de sécurité numérique et les conseils pour une utilisation raisonnée de la climatisation montrent bien comment technologie et environnement peuvent cohabiter harmonieusement, en rappelant à tous l’importance d’une utilisation réfléchie des ressources disponibles aujourd’hui.