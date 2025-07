Cette astuce permet de rafraichir votre intérieur de 6°C

Une vague de chaleur s’est abattue sur le pays et l’été démarre en fanfare cette année. Le 20 juin, on a enregistré des pics de température impressionnants avec 37 °C à Bordeaux, 36 °C à Nantes, 34 °C à Lyon et 32 °C à Paris. On parle d’une canicule précoce et intense surtout dans l’Ouest. Les départements du Rhône et de l’Isère vivent des alertes canicule, ce qui ravive les inquiétudes sur le confort dans les logements, notamment en raison des îlots de chaleur urbains.

La vague de chaleur et nos logements

En période de canicule, le logement devient un vrai sujet de préoccupation, surtout quand on sait que 55 % des Français vivent dans des logements mal isolés. Ces habitations, souvent dépourvues de protections solaires et mal ventilées, se transforment vite en véritables fours lors des épisodes de forte chaleur. Une étude de Fondation pour le logement publiée l’été dernier attire l’attention sur ce problème en montrant bien qu’il faut améliorer l’isolation thermique pour mieux contrer les prochaines canicules.

Quelques nuages noctiluques étaient bien visibles hier soir dans le cie de Paris.

Rien à voir avec les nuages spectaculaires de juin 2019 mais ça fait tout de même plaisir de revoir ces fabuleux nuages;) @Meteovilles @meteofrance #spaceweather @noctilucentclouds pic.twitter.com/dCWhdFQQ1O — Kulik Bertrand (@ptrenard) June 24, 2025

Rafraîchir son chez-soi sans clim

Pour faire face, il existe plusieurs stratégies simples et écologiques pour garder une température agréable chez soi, sans devoir engager des frais pour la climatisation. Par exemple, il vaut mieux éviter de faire fonctionner les appareils électroménagers pendant la journée. Par ailleurs, passer à un éclairage LED permet de limiter la chaleur produite par les ampoules classiques. Comme le dit la start-up Little Worker, « un éclairage LED dégage aussi moins de chaleur que des ampoules classiques ».

On ne doit pas non plus oublier la ventilation, notamment grâce à la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) qui aide à faire circuler l’air dans la maison. Little Worker rappelle que « la ventilation permet, grâce à une circulation d’air maîtrisée dans le logement, de réguler l’humidité et d’assurer un confort tout au long de l’année ». L’installation de ventilateurs de plafond peut également faire une différence, avec une baisse de température qui peut atteindre jusqu’à 6 degrés.

Aménager sa maison pour mieux supporter la chaleur

Pour ceux qui pensent à des travaux un peu plus larges, plusieurs améliorations peuvent rendre le logement nettement plus supportable en chaleur. Installer des rideaux occultants, par exemple, aide à limiter le passage de la chaleur entre la vitre et le rideau. Installer des volets est aussi recommandé par l’entreprise Hello Watt pour se protéger des rayons de soleil de manière efficace.

Lors de constructions neuves ou de rénovations, il est conseillé d’opter pour le double vitrage et de bien isoler murs et toiture. Little Worker préconise en particulier l’utilisation d’isolants biosourcés comme la laine de bois.

Initiatives politiques pour un meilleur confort d’été

Du côté des lois, plusieurs initiatives sont en marche pour améliorer la situation. La Fondation pour le logement doit publier de nouvelles données sur la « précarité énergétique d’été » le 26 juin. Un projet mené en collaboration avec plusieurs députés a permis de déposer une proposition visant à accélérer la rénovation des « logements bouilloires » (terme qui fait référence aux passoires thermiques classées E, F et G selon le Diagnostic de Performance Énergétique – DPE). Le texte officiel sera présenté à l’Assemblée nationale le 25 juin.

La ministre du Logement, Valérie Létard, veut aussi modifier le DPE pour qu’il prenne mieux en compte le confort pendant les périodes de forte chaleur.