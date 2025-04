Ce monstre marin inconnu vient d’humilier la baleine bleue — voici l’animal qui l’a éclipsée

Récemment, au large des îles Salomon, une trouvaille étonnante a captivé aussi bien les scientifiques que le grand public. Une énorme structure corallienne, visible même depuis l’espace, a été repérée dans les eaux du Pacifique. Ce corail, vieux de plus de 300 ans, nous offre un aperçu vraiment original de la ténacité des milieux marins face aux changements du temps et aux pollution marine.

Un géant sous-marin dévoilé

Au début, on l’avait pris pour une épave, mais en réalité, il s’agit d’une colonie de Pavona clavus, connue aussi comme le corail « épaule ». Avec ses dimensions impressionnantes de 34 mètres de large sur 32 mètres de long, il surpasse la taille d’une baleine bleue, oui vraiment ! Ce méga corail est désormais reconnu comme la plus grande colonie jamais observée, devançant même le fameux Big Momma des Samoa américaines.

Ce qui rend cette structure encore plus fascinante, c’est son ancienneté. Elle existait déjà bien avant la création des États-Unis et a traversé de grands événements historiques, tels que la Seconde Guerre mondiale.

L’expédition qui a permis cette découverte a été menée en 2024 par le programme Pristine Seas de National Geographic. Les chercheurs ont exploré les eaux autour des îles Salomon, surtout dans une zone connue sous le nom de Three Sisters, à la pointe sud-est de l’archipel, célèbre pour ses forêts tropicales verdoyantes et ses eaux d’un bleu limpide.

Le corail Pavona clavus se compose d’environ un milliard de polypes identiques génétiquement qui forment ensemble un vaste organisme interconnecté. Sa couleur oscille du brun dominant à des teintes vives de jaune, rose, rouge et bleu, apportant un vrai festival visuel. Molly Timmers, la scientifique principale de l’étude, a même décrit cette formation comme « une glace qui commence à fondre, s’étendant sans fin le long du fond marin. »

Sa condition actuelle et ce qu’il apporte

Malgré les difficultés rencontrées par les récifs coralliens ailleurs, cette colonie se porte étonnamment bien grâce à sa position en eaux un peu plus profondes. Eric Brown explique que « voir cette grande oasis corallienne en pleine forme dans ces eaux un peu plus profondes, c’est un vrai rayon de soleil. » Par contre, les récifs peu profonds autour montrent des signes de dégradation à cause du réchauffement des océans.

Les récifs coralliens servent d’habitat à une multitude d’espèces marines. Pour les îles Salomon, cette découverte est d’une importance nationale considérable : « Nous dépendons avant tout des ressources marines pour notre survie économique », explique Trevor Manemahaga, ministre du climat des îles Salomon.

Dans le monde, les récifs coralliens subissent le blanchissement provoqué par l’augmentation des températures océaniques. Entre 2023 et 2024, 77 % des zones de récifs ont vu leurs températures grimper à des niveaux menaçants pour leur survie. Le réchauffement au-delà de 1,5 °C pourrait entraîner des conséquences vraiment désastreuses pour ces milieux.

Aujourd’hui, seules 8,4 % des zones océaniques bénéficient d’une protection réglementaire appropriée. Par contre, les eaux autour des îles Salomon sont placées sous un régime de protection coutumière depuis environ 14 ans, avec un appui au niveau provincial. Cette découverte pourrait bien encourager de nouvelles initiatives pour préserver ces habitats marins.

La révélation de ce méga corail nous offre ainsi une plongée fascinante dans l’histoire naturelle et ravive notre curiosité pour l’océan, tout en soulignant la nécessité d’agir rapidement pour sauvegarder ces trésors écologiques uniques.

Source : Nationalgeographic