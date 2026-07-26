En Floride, plus de 500 000 pneus dorment encore au fond de l’océan, 56 ans après un projet raté

Plus de 500 000 pneus reposent toujours sur le fond marin au large de Fort Lauderdale, en Floride, selon les estimations de l’organisation 4ocean. Cinquante-six ans après leur immersion, les autorités américaines continuent de gérer les conséquences de ce qui devait être une opération de restauration écologique et qui s’est transformé en désastre environnemental.

L’histoire du projet

L’histoire remonte aux années 1970. D’après Diario Uno, le projet, baptisé « Arrecife Osborne » (récif Osborne), avait été porté par l’entreprise Broward Artificial Reef Inc, avec le soutien du gouvernement des États-Unis. L’idée consistait à immerger environ deux millions de pneus usagés pour étendre un récif de béton déjà existant. Les promoteurs assuraient que les coraux allaient coloniser la surface en caoutchouc, formant peu à peu un nouvel habitat pour les poissons et d’autres espèces marines.

Les problèmes rencontrés

La méthode de construction s’est révélée fragile dès le départ. Les pneus étaient regroupés en blocs de trois ou quatre, fixés par des bandes de nylon et des clips en acier galvanisé. Aucun n’avait été rempli de béton : ils sont restés remplis d’air et d’eau, ce qui les rendait relativement légers.

Quelques années seulement après l’installation, l’eau salée a totalement corrodé les clips en acier. Le mouvement constant des vagues a usé puis coupé les bandes de nylon au contact du caoutchouc. La structure s’est désintégrée, dispersant des millions de pneus sur le fond marin. Ces débris ont endommagé les récifs naturels environnants et perturbé de nombreuses espèces qui y vivaient.

Les efforts de restauration

Les équipes de restauration écologique s’appuient en 2026 sur des drones sous-marins et des systèmes de cartographie aérienne pour localiser plus précisément les pneus dispersés dans la zone. Ces opérations sont coordonnées dans le cadre de plans supervisés par le Département de protection environnementale de Floride.

La récupération avance lentement : le coût est élevé et repérer chaque pneu au milieu du fond marin reste complexe. Les autorités doivent aussi trancher une question annexe mais délicate, celle de savoir comment recycler ou éliminer les pneus une fois remontés, sans provoquer un nouveau problème environnemental.

Un exemple pour l’avenir

Le cas du récif Osborne sert désormais d’exemple pour d’autres projets de restauration marine ailleurs dans le monde, rappelant qu’une bonne intention mal évaluée peut produire l’effet inverse de celui recherché.