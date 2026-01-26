Pire que le froid glacial : fin janvier, ces phénomènes météo extrêmes vont frapper la France, ou pas

Ces derniers jours, la France s’attendait à une brutale vague de froid en fin janvier, avec neige et températures glaciales. Finalement, la situation a pris une toute autre tournure, pour le plus grand soulagement de beaucoup. Les prévisions à long terme, fondées sur des modèles météo à long terme, laissaient entrevoir une descente d’air polaire intense. Ce n’est plus le cas : un réchauffement inattendu vient tout bousculer, poussé par l’immense océan Atlantique. L’océan et le jet stream (un courant d’air rapide) repoussent les masses d’air froid vers l’est de l’Europe, laissant la France sous un climat plutôt doux et humide.

L’océan Atlantique change la donne

Le revirement météo s’explique principalement par une influence plus marquée de l’océan Atlantique. Ce vaste réservoir d’eau joue le rôle d’un thermostat naturel et, surtout, c’est le moteur principal des conditions actuelles. Tandis que le jet stream déplace les masses d’air vers l’ouest, l’air doux et humide domine sur le territoire français. La position fluctuante des anticyclones et des dépressions façonne ensuite le temps quotidien selon ces échanges atmosphériques.

Les prévisions à long terme, même utiles, peuvent changer très vite, explique La Chaine Météo. Ces variations montrent la nature imprévisible de notre climat, liée aux interactions vasculaires entre régions polaires et tropicales. Les météorologues rappellent la variabilité de ces phénomènes, qui ont une fois de plus contredit les premières prévisions de froid extrême.

Des tempêtes et de fortes pluies en vue

La dépression nommée tempête Ingrid, venant des Açores, a apporté des vents violents, atteignant entre 100 et 130 km/h en Bretagne et sur les côtes de la Manche. On s’attend aussi à des pluies intenses à l’ouest, avec 50 et 100 mm d’eau en deux jours.

Avec des sols déjà saturés, les risques d’inondations locales et de crues sur des fleuves comme la Seine et la Loire deviennent plus probables. La mer sert de carburant inépuisable à ces dépressions, leur permettant de se renforcer. Une mer plus chaude de +1 °C en surface peut augmenter significativement l’humidité des précipitations, doublant la quantité de pluie. On attend aussi un mélange neige/pluie dans certaines régions montagneuses telles que les Vosges et les Pyrénées (selon l’altitude).

Des températures plus douces et une vigilance renforcée

Paradoxalement, les températures resteront plutôt clémentes pour janvier, oscillant entre 5 et 14 °C l’après-midi, bien au-dessus des normales saisonnières. Cette douceur s’explique par le réchauffement océanique, qui amplifie à la fois les précipitations et les vents sur le pays.

Les météorologues demandent une plus grande vigilance face à ces conditions hors normes. Ils recommandent de suivre attentivement les cartes radar en temps réel et les alertes de crues. Une surveillance active aide non seulement à limiter les risques d’inondations, mais aussi à mieux se préparer aux perturbations possibles.