« On pensait l’avoir sauvée » : la baleine Timmy, secourue en Allemagne, retrouvée morte sur les côtes du Danemark

L’épopée de Timmy, la baleine à bosse, a retenu l’attention après une série d’incidents dramatiques qui montrent bien les difficultés des opérations de sauvetage en mer. Après s’être échouée en Allemagne, Timmy a disparu dans les eaux du Danemark, laissant derrière elle de nombreuses questions et des émotions fortes. Ce récit met en lumière la complexité des opérations de secours et les tensions internes entre spécialistes et la sensibilité du public.

Un départ difficile pour Timmy

Le 23 mars 2026, Timmy est repérée pour la première fois coincée sur un banc de sable en Allemagne. Cet épisode déclenche plusieurs tentatives de secours qui se révèlent vaines malgré une mobilisation importante. Des secouristes allemands essaient à plusieurs reprises de libérer la géante marine, mais les échecs s’accumulent et les inquiétudes sur son état de santé grandissent. Certains experts doutent de sa survie, la qualifiant de « condamnée » en raison de l’état critique de l’animal.

Après une période de réflexion, deux entrepreneurs proposent un plan de sauvetage controversé. Ils parviennent à convaincre les autorités locales de transporter Timmy sur une barge spéciale jusqu’à la mer du Nord. Ce procédé, présenté comme une solution pour sauver des cétacés, est critiqué par certains scientifiques qui jugent l’idée « très incertaine ».

Le voyage vers la mer du Nord

Le 2 mai 2026, après un transport difficile, Timmy est enfin relâchée dans la mer du Nord. Son retour à l’eau est perçu comme une victoire temporaire. Mais sa survie reste précaire : des responsables installent un dispositif de suivi sur son dos pour suivre ses déplacements, et son apparence affaiblie alimente les inquiétudes et les spéculations sur sa capacité à s’adapter.

Les autorités demandent au public de garder ses distances, conscientes des risques sanitaires et des soins nécessaires pour ce type de mammifère. Les dangers évoqués incluent la possibilité de maladies transmissibles et le risque que le corps se gonfle puis explose lors de la décomposition, ce qui complique les interventions. Jane Hansen, de l’Agence danoise de protection de l’environnement, déclare : « La baleine peut être porteuse de maladies transmissibles à l’être humain et il existe également un risque d’explosion. »

La fin au large des côtes danoises

Le périple de Timmy prend une tournure tragique lorsqu’elle est retrouvée morte au large de l’île danoise d’Anholt. Le samedi 16 mai 2026, l’identification officielle est rapportée par Le Figaro. La nouvelle, relayée par Jane Hansen, confirme l’identité de la baleine. Un employé de l’Agence danoise pour la Nature récupère le dispositif de suivi, scellant le sort de Timmy.

La communauté locale, interpellée par cette tragédie marine, réagit avec une curiosité marquée. Malgré cela, les autorités décident de ne pas procéder à l’extraction du corps ni à une autopsie immédiate, en priorisant la sécurité publique. Les discussions se poursuivent entre experts sur l’avenir des plans de sauvetage similaires.