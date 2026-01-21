Nouvelle tempête en vue : ce « signal de cyclogénèse » inquiète déjà les météorologues

La France se prépare à une nouvelle série de perturbations météo au cœur de l’hiver 2026. Après le passage de la tempête Harry, qui a provoqué d’importantes précipitations dans le sud-est du pays, un signal de cyclogénèse évoque l’arrivée d’une série de dépressions susceptibles de produire vents violents, pluies et même neige. Selon le météorologue Yann Amice, interviewé par actu.fr, la situation devrait évoluer au fil de la semaine, avec des effets notables attendus sur plusieurs régions.

Une semaine qui s’annonce agitée

La semaine promet d’être mouvementée en France : mercredi 21 janvier voit l’arrivée d’une dépression pluvieuse et venteuse qui touche une grande partie de la moitié ouest de la France, avec des cumuls de pluie importants attendus en Bretagne.

L’intensification est attendue pour jeudi 22 janvier. Les précipitations s’étendront surtout sur le quart sud-est. Le sud du Massif central pourrait voir de la neige à relativement basse altitude, apportant « assez de l’abondance » selon les modèles météorologiques. En soirée, la façade atlantique devrait connaître des vents plus forts et un risque élevé de vagues côtières, conséquence du creusement d’une dépression au large de la Bretagne, prévue d’être « beaucoup plus creuse ».

Ce qui a déjà été observé sur le terrain et les consignes de sécurité

Les récentes pluies ont eu des conséquences visibles en France. Deux quartiers de Narbonne ont été évacués à titre préventif sous la menace de Harry. Dans l’Hérault, une automobiliste a été secourue après avoir dû se réfugier sur le toit de son véhicule à cause de l’inondation d’une route. De telles mesures montrent la gravité des situations météorologiques rencontrées, et appellent à une vigilance météo particulière pour les jours à venir.

Vendredi 23 janvier est lui aussi attendu avec appréhension : les prévisions annoncent des vents forts persistants en Bretagne, avec une extension possible vers les Pays de la Loire et la Normandie. Une pression atmosphérique fluctuante entre 951 et 964 hectopascals est prévue, signe d’une dépression marquée. Malgré ces prévisions inquiétantes, Yann Amice indique qu’il n’y aura pas de chute des températures imminente, mais plutôt un retour à des températures de saison.