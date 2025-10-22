Passage à l’heure d’hiver : la vérité sur ce que vous allez vraiment perdre (ou gagner) cette nuit

Chaque année, le passage à l’heure d’hiver vient chambouler un peu notre quotidien. Le dimanche 26 octobre 2025, à 3 heures du matin, les Français devront reculer leurs horloges d’une heure, ce qui leur offrira une heure de sommeil en plus, confirme le site Vie Publique. Ce moment, bien ancré dans nos habitudes, modifie notre rythme de vie et notre consommation énergétique, tout en alimentant pas mal de discussions sur sa pertinence.

Un peu d’histoire et pourquoi on change d’heure

Instauré pour la première fois en 1916 en France, juste après l’Allemagne et le Royaume-Uni, le changement d’heure avait pour but de faire des économies de ressources, comme le charbon. Après avoir été abandonné lors de la Libération en 1944, l’heure d’été fut remise en place par un décret en 1975 pour répondre aux problèmes posés par le choc pétrolier de 1973-1974. À l’époque, l’idée était de réduire la consommation d’électricité, surtout celle produite à partir du fioul.

En 2010, une étude de l’Ademe a mis en avant les bénéfices de ce système sur la consommation d’énergie et les émissions de CO2. Pourtant, la question de sa pertinence continue de faire jaser, notamment au sein de l’Union européenne, en raison des conséquences sur la santé.

Harmonisation en europe et débat sur sa suppression

Depuis les années 1980, ce passage saisonnier s’est répandu dans l’Union européenne. La directive 2000/84/CE a même harmonisé les dates pour tous. Ainsi, l’heure d’été commence le dernier samedi de mars (se transformant en dimanche) et l’heure d’hiver se met en place le dernier samedi d’octobre (devenant dimanche).

Les États membres sont répartis en trois fuseaux horaires :

Europe occidentale (UTC) : l’Irlande et le Portugal,

: l’Irlande et le Portugal, Europe centrale (UTC+1) : avec des pays comme l’Allemagne, la France ou encore la Suède,

: avec des pays comme l’Allemagne, la France ou encore la Suède, Europe orientale (UTC+2) : regroupant la Bulgarie, la Grèce, entre autres.

Face aux critiques qui se multiplient, la Commission européenne a proposé en mars 2019 de ne plus appliquer ce changement saisonnier, une suppression du changement d’heure qui pourrait inspirer d’autres pays. Chaque pays pourrait alors se décider pour rester en heure d’hiver ou d’été de façon permanente. Lors d’une consultation en 2018, 84 % des personnes interrogées se sont dit favorables à cette suppression.

Application dans le monde et petits ajustements personnels

Autour du globe, certains pays comme le Canada, les États-Unis ou l’Australie suivent ce rituel, tandis que d’autres, comme l’Argentine, la Tunisie ou la Russie, ont choisi de s’en passer. En France, ce rituel annuel oblige chacun à quelques ajustements dans ses habitudes pour que tout se passe au mieux.

Pour s’y préparer, il est conseillé de se coucher environ quinze minutes plus tard dans les jours qui précèdent le changement. Une petite astuce bien connue est de se rappeler « En octobRE, on REcule d’une heure » pour ne pas se tromper.