Panique près d’Étretat : un gigantesque éboulement surgit sous les yeux des visiteurs

Un nouvel épisode d’effondrement a frappé la côte normande, cette fois sur la plage des Petites-Dalles, située sur la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux en Seine-Maritime. L’événement s’est produit le vendredi 22 août, juste avant 19 heures, et relance les inquiétudes sur la stabilité des falaises très prisées des touristes. Heureusement, malgré le spectacle impressionnant, aucun blessé n’a été signalé.

Une région sur le qui-vive

La plage des Petites-Dalles, non loin de Fécamp, attire de nombreux amateurs de paysages côtiers. Mais elle se situe aussi dans une zone où les éboulements ne sont pas rares. Le dernier incident s’est produit du côté de la falaise en direction de Dieppe, un secteur déjà réputé pour sa géologie instable. La situation se complique encore avec le surtourisme, souvent pointé du doigt comme facteur aggravant ces glissements.

Les habitants et les autorités locales connaissent bien ce genre d’incident. Entre Fécamp et Étretat, on compte habituellement deux à trois éboulements par an, ce qui témoigne de la fragilité de ce littoral normand. Le maire de Saint-Martin-aux-Buneaux, Pierre Bazin, confie : « Malheureusement, ces éboulements de falaise deviennent la routine. Entre Fécamp et Étretat, c’est fréquent. Il y a entre deux à trois éboulements par an. »

Un spectacle qui marque

Un internaute, Bastien Gaudaire, a filmé l’événement et partagé la vidéo sur Facebook. On y voit l’effondrement spectaculaire de gros blocs de falaise et un énorme nuage de poussière. Les touristes, étonnés, ont assisté à une scène dramatique qui aurait pu tourner au pire si quelqu’un avait été au mauvais endroit.

Philippe Duboc, adjoint au maire et responsable local de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer), qui était sur place, a expliqué : « On a entendu un bruit qui rappelait celui d’un avion de chasse. Tout le monde s’est arrêté pour regarder et on a aperçu un léger éboulement du côté de Dieppe. Puis, un énorme bloc s’est détaché, glissant vers le bas et soulevant un important nuage de poussière. On aurait dit une scène tout droit sortie d’un film catastrophe. »

Réactions et mesures mises en place

Face à cet événement, et fort heureusement sans victime, les autorités locales se sont rapidement mobilisées pour sécuriser la zone avec des mesures préventives. Des barrières ont été installées afin d’interdire l’accès aux abords dangereux, entraînant la fermeture de plages. De plus, un arrêté municipal interdit désormais le cheminement vers la falaise depuis la plage.

Le maire Pierre Bazin insiste : « À chaque éboulement, notre premier réflexe est de vérifier s’il y avait quelqu’un sur place. Ensuite, nous sécurisons immédiatement les lieux. » Cette vigilance permanente permet d’éviter que la situation ne dégénère.

Un phénomène qui se reproduit

Ce nouvel épisode rappelle tristement celui survenu il y a quelques semaines à Criel-sur-Mer le 5 août, où un autre effondrement s’était produit à cent mètres de la plage de Mesnil Val en direction du Tréport. Là encore, aucun blessé n’avait été déploré.

Ces incidents montrent bien combien il faut rester attentif à la gestion des risques sur ce littoral. En informant davantage le public sur les dangers et en renforçant les mesures de sécurité balnéaire, il est possible de vivre en harmonie avec la nature sauvage et imprévisible de ce coin pittoresque du littoral français.