Baignade interdite ? La vérité inquiétante derrière l’invasion des méduses

Ces derniers jours, la côte basque a été le théâtre d’un phénomène aussi fascinant que préoccupant : l’apparition de physalies. Ces bestioles marines, souvent prises pour des méduses, se distinguent par leur allure spectaculaire et leur potentiel danger. Si la situation rappelle un épisode survenu il y a deux ans, elle pose de sérieuses questions sur la sécurité des plages et les précautions à adopter pour protéger les vacanciers.

Apparition sur la côte basque

On surnomme aussi ces physalies « galères portugaises ». Elles se reconnaissent à leur parure bleue électrique et à leurs tentacules violets qui peuvent s’étaler sur plus de 15 mètres. Leur présence a été relevée il y a quelques jours sur la côte basque, ce qui a immédiatement poussé les autorités locales à réagir : un drapeau rouge a été hissé pour interdire la baignade et éviter tout risque d’accident.

Olivier Mendieta, chargé de la communication de la mairie d’Anglet (dans les Pyrénées-Atlantiques), a apporté des précisions rassurantes : « Cette année, ce sont de très petits spécimens, ni trop offensifs ni trop urticants, alors qu’il y a deux ans, nous avions vu de gros bancs arriver en masse ». Même si la situation semble moins tendue niveau danger, la vigilance reste de mise.

Retour des méduses dans le sud de la France

Pendant que les physalies font leur apparition sur la côte basque, d’autres régions comme les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes doivent faire face à une invasion de méduses. Les plages se retrouvent envahies par ces créatures gélatineuses, surprenant bien des vacanciers, notamment entre Marseille et Monaco.

Coralie Dioum, journaliste météo sur LCI, recommande aux vacanciers de jeter un œil sur des sites spécialisés pour éviter les mauvaises surprises : « Avant de vous baigner, consultez des plateformes qui recensent la présence des méduses sur nos plages ». Elle cite en particulier Meduzeo.com, où l’on peut signaler quotidiennement les plages concernées et consulter une carte interactive mise à jour régulièrement.

Pourquoi ces apparitions ?

Plusieurs éléments influencent l’arrivée des méduses sur nos côtes. Les conditions météo jouent un rôle déterminant dans leurs déplacements : les vents et les courants marins orientent leur route vers le rivage ou, au contraire, les repoussant. Par exemple, un vent de sud (vent de mer) a tendance à les ramener vers le bord, tandis qu’un mistral (vent de nord) les expédie vers le large.

Le réchauffement climatique est aussi souvent pointé du doigt, car en réchauffant les eaux, il offre un milieu favorable à leur reproduction rapide.

Mesures de prévention et sensibilisation

Confronté à ces phénomènes parfois imprévisibles, il est important que chacun prenne les précautions nécessaires avant de se jeter à l’eau pour assurer une meilleure sécurité aquatique.

La sensibilisation aux risques liés à ces créatures marines passe par la diffusion d’informations par les municipalités et par les plateformes spécialisées. Chaque vacancier doit être bien informé pour adopter une attitude prudente face aux risques potentiels.