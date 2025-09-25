Panique dans l’eau : la créature aux tentacules de 30 mètres refait surface

Chaque année, les plages d’Aquitaine accueillent le retour d’un visiteur gênant : les physalies. Ces animaux marins, aussi appelés « galères portugaises », inquiètent à cause de leur venin potentiellement mortel pour les baigneurs. Leur présence a été observée dès début septembre dans le Bassin d’Arcachon, ce qui a déclenché l’alerte. Elvire Antajan, qui dirige la station Ifremer d’Arcachon, a informé les autorités locales afin de protéger vacanciers et riverains.

Les physalies entre beauté trompeuse et danger caché

Les physalies attirent l’œil avec leurs couleurs éclatantes, mélange de teintes rosées et bleutées. Leur apparence peut même séduire les enfants. Pourtant, derrière ce bel extérieur se cache un risque sérieux. Leurs tentacules, qui peuvent atteindre entre 10 et 30 mètres, augmentent la probabilité d’un contact accidentel avec un nageur.

Mieux vaut savoir qu’après la mort, les tentacules continuent de provoquer des irritations. En effet, les cellules responsables de la réaction urticante restent actives pendant 120 jours après leur échouage, transformant une promenade sur la plage en un moment potentiellement douloureux.

Les risques liés aux piqûres de physalies

Les piqûres infligées par ces créatures ne se limitent pas à une simple gêne : elles provoquent des douleurs intenses, comparables à une brûlure de fer à repasser. Selon Edwige Antajan, « l’humain ressent cette douleur de manière très aiguë » (France 3). Outre la douleur immédiate, ces piqûres peuvent entraîner des complications sérieuses comme des états de choc, des noyades ou même des chocs cardiaques.

On se souvient d’un épisode en 2010 sur la côte basque : deux apparition de physalies avaient blessé environ quarante personnes, soulignant qu’il faut rester vigilant lorsqu’elles apparaissent.

Comment se prémunir contre ces dangers

Face à ce risque avéré, quelques mesures préventives s’imposent. Il est conseillé de ne pas s’approcher des physalies dès qu’on les aperçoit sur le rivage ou dans l’eau. Les nageurs devraient également éviter de se baigner pendant leur présence pour réduire tout risque.

Edwige Antajan rappelle que, même si une physalie paraît éloignée, ses longs tentacules peuvent se trouver cachés sous l’eau et représenter une menace.

Une surveillance renforcée pour prévenir les incidents

Pour mieux faire face à ce phénomène récurrent et potentiellement dangereux, Ifremer envisage désormais de consigner chaque apparition de physalies. Cette gestion proactive permettra de suivre la situation de près le long de la côte atlantique, afin de protéger tant les habitants que les touristes tout en permettant une meilleure anticipation des situations à risque.