Panique en Espagne : ce prédateur mortel force la fermeture de plusieurs plages

Les plages de la Costa Blanca et de la Costa Brava en Espagne ont récemment dû fermer leurs portes de façon inattendue. La présence du Glaucus atlanticus, un anim/*al marin aussi fascinant que dangereux, a incité les autorités à suspendre temporairement l’accès à ces lieux très appréciés des touristes. Surnommé « dragon bleu » ou « hirondelle de mer », il suscite en effet de vives inquiétudes pour la sécurité des baigneurs.

Découverte qui inquiète sur le littoral

Le 20 août, deux individus du Glaucus atlanticus ont été repérés à Guardamar del Segura, entraînant une fermeture des plages immédiate des accès à la mer. Ce mollusque, mesurant à peine 3 à 4 cm (la taille d’une pièce de 10 centimes), possède un venin redoutable. Par ailleurs, l’on a dû interdire la baignade sur 11 km de plages situées sur la Costa Brava. Le maire, Jose Luis Saez, a confirmé sur les réseaux sociaux ces mesures strictes en insistant sur le risque pour les habitants et les visiteurs : « Drapeau rouge sur les plages de Guardamar. La baignade est interdite après l’apparition sur la plage de Vivers de deux spécimens de Glaucus atlanticus. »

Un prédateur marin aux allures trompeuses

Le Glaucus atlanticus se distingue par son dos d’un bleu métallique intense et son ventre argenté. Il présente six appendices principaux qui se ramifient en filaments. Bien qu’il fréquente généralement les eaux tempérées et tropicales des océans Atlantique, Pacifique et Indien, son apparition de plus en plus fréquente en Méditerranée inquiète. Le réchauffement climatique et les changements dans les courants marins sont pointés du doigt comme explications possibles à sa progression.

Ce petit mollusque absorbe le venin d’autres organismes marins venimeux, notamment la physalie, concentrant ainsi une toxine particulièrement puissante. Une piqûre peut provoquer une douleur immédiate et brûlante, des nausées, des vomissements, des vertiges et parfois même conduire à des chocs anaphylactiques pouvant mettre gravement en danger la vie des personnes fragiles.

Réactions sur place et gestes à adopter

Face à cette situation, une opération de prévention a été mise en place pour repérer d’éventuels autres spécimens. Les autorités recommandent particulièrement aux baigneurs de ne pas toucher cet animal et d’alerter sans délai les sauveteurs ou les services compétents en cas de découverte. En cas de piqûre, il faut :

rincer avec de l’eau salée,

éviter de frotter,

utiliser une pince à épiler pour enlever les pointes urticantes,

appliquer du froid avant de se rendre au poste de secours.

Après 24 heures de surveillance continue par les services municipaux, la police et les sauveteurs, les plages ont rouvert sous drapeau jaune. Cette vigilance reste indispensable pour la sécurité publique face à ce visiteur inattendu.

Répercussions plus étendues

Ce nouveau cas rappelle un épisode de 2018 où près de 120 km de côtes avaient été fermés à la suite d’une invasion massive de physalies. Ces épisodes illustrent bien comment les changements climatiques modifient la vie marine et influencent directement le tourisme balnéaire.

Bien que le Glaucus atlanticus n’ait pas encore été signalé sur les côtes françaises, sa capacité à se propager rapidement pourrait poser de nouveaux défis de part et d’autre de la frontière espagnole. Pour les vacanciers comme pour les autorités locales, il est désormais important de s’adapter aux nouvelles réalités climatiques et écologiques.

La prudence reste de mise alors que notre environnement marin se transforme sous l’effet de ces modifications naturelles.