On pensait tout savoir… la vraie raison pour laquelle la glace glisse vient d’être révélée

Pendant longtemps, les manuels scolaires répétaient une version simple : la glace serait glissante à cause d’un film d’eau liquide généré par la pression ou la chaleur du frottement. Pourtant, cette théorie peine à expliquer la glissance extrême de la glace à -20 °C, voire à des températures encore plus basses, où aucune fusion n’est censée se produire.

Trois hypothèses majeures se sont affrontées depuis deux siècles : la pression, la friction, et le pré-dégel (ou « surface premelting »). Mais chacune d’elles trouve aujourd’hui ses limites.

Une nouvelle hypothèse venue… du diamant

Inspirés par des travaux en joaillerie, des physiciens de l’université de la Sarre ont observé un phénomène inattendu : lors du glissement, la structure cristalline de la glace se désorganise localement pour former une couche amorphe, ni liquide ni solide, mais hautement lubrifiante, relaye le site Jeux Video.

Ce processus, appelé amorphisation mécanique, rappelle le polissage du diamant où le frottement brise la régularité atomique, produisant une fine pellicule désordonnée facilitant le glissement. Appliqué à la glace, ce mécanisme permettrait la formation d’une « pâte » moléculaire favorisant la glisse, sans nécessiter de fusion.

Simulations numériques à l’appui

Grâce au modèle TIP4P/Ice, les chercheurs ont simulé des contacts entre cristaux de glace à des températures allant jusqu’à 10 kelvins, proches du zéro absolu. Même dans ces conditions extrêmes, une couche amorphe apparaissait, provoquée uniquement par le mouvement mécanique.

La glissance ne serait donc ni thermique, ni hydraulique, mais structurelle et dynamique. L’épaisseur de cette couche augmenterait avec la distance de glissement, selon une loi en racine carrée. Ce détail confirme qu’il s’agit d’une réponse mécanique du matériau.

Les implications : de la science fondamentale à la tactique militaire

Au-delà de la simple curiosité scientifique, cette découverte a des implications concrètes : dans l’ingénierie des matériaux, la conception de revêtements anti-glisse, mais aussi dans les environnements militaires extrêmes, où la compréhension du comportement de la glace peut influer sur la mobilité des troupes et l’efficacité des équipements (patins, chenilles, pneus, etc.).

La glissance pourrait être modulée selon la texture et l’hydrophilie des surfaces en contact. Une surface hydrophobe, par exemple, limiterait cette amorphisation, réduisant les risques de dérapage.