Normandie sous choc : cette “neige rose” apparue soudainement intrigue toute la région

Un phénomène météorologique exceptionnel a marqué le lever du jour en Normandie, dimanche vers 7h45 (heure locale). Les habitants ont eu la surprise de découvrir un spectacle inhabituel : un ciel teinté de rose, souvent confondu avec une « neige rose ». Ce phénomène a émerveillé tant les habitants que les experts, incitant de nombreux témoins à capturer et partager cet instant magique.

Les habitants ont capté un spectacle étonnant

Les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos montrant ce ciel rose « bonbon ». Parmi ces utilisateurs, les habitants du département de l’Orne ont été particulièrement actifs, partageant à leur tour leurs prises de vues impressionnantes. La page Météo Basse-Normandie a joué un rôle clé dans la diffusion de ces images, suscitant un engouement général.

Il est tentant de croire que la neige elle-même était teintée, mais il s’agissait en réalité uniquement du ciel. Contrairement à la véritable « neige rose ou rouge » rencontrée sur certains glaciers, le phénomène normand s’explique autrement. Cette distinction a été soulignée pour éclaircir les idées fausses pouvant circuler.

https://x.com/NormandieMeteo/status/1992543178033918053

Le phénomène a fait le tour des réseaux et des médias

La capacité de ce spectacle à captiver les esprits semble illimitée. Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants ont posté des images et des vidéos qui ont circulé de manière exponentielle. La page Météo Basse-Normandie, très suivie, a contribué à cette large diffusion. Les médias locaux ont relayé ces images spectaculaires, renforçant l’émerveillement collectif.

Ces publications n’ont pas seulement envahi le net, elles ont aussi lancé des échanges entre amateurs et spécialistes sur les causes scientifiques de cet effet visuel. Les explications fournies ont aidé à mieux comprendre la complexité des phénomènes atmosphériques.

Ce que disent les experts

D’après Futura Sciences, le ciel rose résulte d’une combinaison de facteurs météorologiques. « Après un épisode neigeux, l’air reste souvent humide, froid et chargé de microcristaux ou de fines particules d’eau. Ces nuages bas diffusent particulièrement bien les longueurs d’ondes rouges du lever de soleil », explique Météo Basse-Normandie. Cette diffusion donne au ciel sa couleur unique, amplifiée par la neige, qui reflète même une lumière faible du lever rouge/orange du soleil.

« Le combo neige + lever de soleil + nuages » est ainsi responsable de la teinte rose observée. Cette interaction de la lumière avec la neige sous l’influence des conditions atmosphériques locales résume l’éblouissant spectacle.