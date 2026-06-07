Ni frigo ni corbeille : un expert révèle où il pose ses tomates, et ça change tout à leur conservation

Vous pensez bien conserver vos tomates ? Détrompez-vous !

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Clément Prat
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Ni frigo ni corbeille : un expert révèle où il pose ses tomates, et ça change tout à leur conservation
Ni frigo ni corbeille : un expert révèle où il pose ses tomates, et ça change tout à leur conservation © RSE Magazine

Les tomates, ce fruit juteux et indispensable dans nos cuisines, sont souvent mal gardées, ce qui fait perdre saveur et texture. Riches en nutriments, elles méritent un peu d’attention pour être dégustées comme il faut. Si vos tomates tournent vite mous et fades, il y a de fortes chances que ce soit lié à un mauvais choix de stockage, loin du frigo et de la corbeille à fruits.

Pourquoi éviter le frigo

Beaucoup pensent que le frigo prolonge la durée de vie des tomates. C’est une idée trompeuse, alerte Top Santé. Le froid abîme la texture délicate : les tomates deviennent farineuses. Des températures basses, sous les 10 °C, détruisent leurs cellules, ce qui donne une chair farineuse et parfois des taches sombres. Le mûrissement naturel est bloqué et, une fois sorties du frigo, les tomates retrouvent rarement leur goût d’origine.

En plus, le froid atténue les arômes. En les mettant au frigo, on gâte leur goût et vos plats s’en ressentent. Il vaut mieux repenser l’endroit où vous rangez vos tomates.

La corbeille à fruits : pas l’idéal

Une corbeille à fruits peut sembler pratique, mais elle pose aussi problème. L’air ambiant, la chaleur et la proximité d’autres fruits accélèrent le mûrissement et la décomposition. Ce petit microclimat nuit aux tomates, surtout si l’une d’elles est abîmée : cela peut entraîner la perte de tout le lot, comme on le voit souvent avec les bananes qui brunissent rapidement.

Dans beaucoup de cuisines françaises, ces effets sont particulièrement visibles en été, période où le gaspillage alimentaire augmente. Pour limiter ça et garder le goût des tomates, il est utile de comprendre comment elles se détériorent.

Où garder vos tomates

Les experts recommandent un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière directe du soleil. L’endroit doit être bien ventilé pour éviter l’humidité. Des exemples d’emplacements adaptés : un placard, un garde-manger, ou un coin ombragé du plan de travail. Ces conditions ralentissent le mûrissement sans abîmer la texture juteuse ni la saveur.

La température idéale varie entre 18 et 22 °C, ce qui convient pour quelques jours. Pour une conservation plus longue, un cellier tempéré autour de 12 à 15 °C est même préférable. Évitez donc de placer vos tomates près d’une fenêtre ou d’une source de chaleur comme une plaque de cuisson, et tenez-les à l’écart des fruits producteurs d’éthylène tels que les pommes ou les bananes.

Petits trucs pour que vos tomates durent plus longtemps

  • Ne les lavez pas avant de les ranger.
  • Disposez-les en une seule couche, sans empiler.
  • Utilisez un panier aéré pour laisser circuler l’air.
  • Positionnez chaque fruit pédoncule vers le bas (le pédoncule = la tige) pour limiter l’entrée d’air.
  • Éloignez-les des autres fruits qui génèrent de l’éthylène.
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