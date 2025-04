“Moins cher, c’est pas possible” : la nouvelle boutique qui affole les Français

L’enseigne espagnole PrimaPrix s’est fait une place de choix depuis ses débuts en 2014. Avec plus de 250 magasins en Espagne, elle attire un public en quête de bonnes affaires sans renoncer à la qualité. Son arrivée en France change la donne pour des consommateurs qui aiment faire des économies tout en profitant de produits de grandes marques à prix mini. Alors, qu’est-ce qui rend cette chaîne si différente des autres discounters ?

Expansion en France

Après avoir lancé son premier magasin français à Montreuil à la fin de 2022, PrimaPrix n’a pas traîné et s’est rapidement implanté à Lille, Rouen, Saint-Étienne, Boulogne-Billancourt et aussi au Kremlin-Bicêtre où une ouverture a eu lieu le 9 avril. La marque prévoit de multiplier les ouvertures avec une vingtaine de nouvelles enseignes d’ici 2025, dans des villes comme Lyon, Angers et Le Mans, sans oublier d’autres grandes agglomérations françaises. Ce stratégie d’expansion montre bien l’envie de PrimaPrix de s’imposer sur le marché, en choisissant des zones où l’on sait que la demande pour des produits à petits prix est forte.

Le discount chic revisité

L’idée derrière PrimaPrix est simple et efficace : proposer du « discount chic, pas cheap ». Les magasins se distinguent par leur ambiance soignée et lumineuse, loin des images habituelles des discounters. Les rayons sont bien organisés et les produits sont mis en avant de manière structurée Cette présentation soignée permet d’allier prix bas et produits de grandes marques, attirant ainsi les clients qui veulent faire des économies tout en passant un bon moment en magasin.

Une offre basée sur les bonnes affaires

La stratégie de PrimaPrix repose sur l’achat de surplus, d’invendus, d’anciennes références et de stocks oubliés. Cette initiative écoresponsable lui permet de proposer des produits ménagers puissants et des formats familiaux à des prix pouvant être jusqu’à 70 % moins chers que dans les grandes surfaces classiques (exemple : un bidon de lessive, un nettoyant pour salle de bain, un dégraissant professionnel et un paquet de lingettes XXL pour moins de 15 €). Ce système pousse aussi les clients à revenir souvent, car l’assortiment change régulièrement avec des offres flash qui font leur petit effet.

Face à des concurrents comme Action et Normal, PrimaPrix mise sur une approche à la fois économique et agréable pour le client. Comme le dit le directeur France, « On veut faire du discount chic, pas cheap » (communiqué), soulignant ainsi sa volonté de proposer une expérience d’achat qui sort du lot. La cible ? Une nouvelle génération de consommateurs qui cherche à économiser tout en prenant du plaisir à faire ses courses. Avec cette formule, PrimaPrix espère s’imposer durablement sur le segment du discount en France, en renouvelant sans cesse son offre et en assurant un niveau d’attractivité qui devrait séduire un public toujours plus exigeant.