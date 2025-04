Personne ne l’avait vu venir : Carrefour s’empare de 200 magasins et redistribue les cartes

Carrefour, grand nom de la distribution en France, continue son expansion en achetant 200 magasins du groupe Casino. Cette opération, annoncée le 2 avril 2025, marque un tournant dans le développement local de Carrefour, surtout dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes. Même si Carrefour se positionne déjà en numéro deux derrière Leclerc, cette opération pourrait bien chambouler l’équilibre dans le secteur.

Une expansion bien pensée

L’achat de ces 200 magasins s’inscrit dans un plan global pour renforcer sa présence sur tout le territoire. En janvier 2025, Carrefour avait déjà intégré 96 magasins de Puig & Fils et vient d’ajouter 101 magasins appartenant à Magne, un franchisé indépendant du groupe Casino. Ces deals rassemblent un chiffre d’affaires total de 30 millions d’euros.

Carrefour va transformer ces points de vente en enseignes comme Carrefour Express, Carrefour City ou Proxi, selon leur taille et leur emplacement. Le but ? Étendre leur emprise dans des zones surtout rurales ou semi-urbaines où la présence du groupe était jusque-là inégale, ce qui pourrait avoir un impact sur le commerce local. Benoît Soury, directeur de la proximité chez Carrefour, explique que « ces magasins sont complémentaires : Puig & Fils en Occitanie, Magne en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Auvergne Rhône-Alpes ».

Les défis pour les franchisés

L’arrivée des magasins Magne soulève quelques interrogations sur les relations entre Carrefour et ses franchisés. Même si ces magasins sont indépendants et peuvent choisir de rejoindre Carrefour avec un contrat de sept ans, certains franchisés se font du souci. L’Association des franchisés Carrefour pointe du doigt certaines pratiques commerciales, notamment des prix d’achat élevés et une liberté commerciale réduite.

Carrefour rétorque en précisant que les franchisés gardent un droit de regard sur les prix et promotions et ne sont pas obligés de s’approvisionner exclusivement via le groupe. Alexandre de Palmas, directeur général de Carrefour France, rassure en affirmant : « Grâce à ce système, nous n’avons pas fermé un seul magasin depuis 2018 ». Ce positionnement contraste avec Casino qui compte 7 447 magasins mais traverse une période difficile.

Transformer les enseignes

Depuis début 2025, Carrefour a commencé à convertir les anciens magasins franchisés du groupe Casino en enseignes qui lui sont propres. Ce changement concerne principalement les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes, suite à l’annonce de Casino en mars dernier sur la rupture du contrat avec Magne.

Benoît Soury se montre confiant quant à la réussite de cette intégration en déclarant : « Avec Puig, nous avons réalisé un sans-faute, donc nous sommes sereins pour draguer Magne ». Il ajoute : « nous sommes heureux d’accueillir toutes les brebis perdues », soulignant l’importance des magasins de proximité pour la croissance du groupe.