Mauvaise nouvelle pour ceux qui mangent des flocons d’avoine chaque matin : une étude révèle des taux de cadmium bien au dessus des seuils tolérés

L’exposition à différents contaminants par l’alimentation continue de préoccuper experts et consommateurs, surtout pour les métaux lourds et les mycotoxines dans les céréales. Le dernier rapport de « 60 Millions de consommateurs » (numéro de mai 2026) met ces sujets en lumière pour mieux informer et protéger le public. L’Agence nationale de sécurité alimentaire (Anses) signale aussi des inquiétudes concernant l’imprégnation au cadmium de la population française, ce qui renforce l’intérêt de cette enquête.

Ce que dit l’étude sur les céréales du petit-déjeuner

L’enquête du magazine « 60 Millions de consommateurs » a analysé douze produits vendus dans le commerce, entre muesli croquant et flocons d’avoine. Les ventes de ces produits augmentent (+3 % pour le muesli croquant et près de 16 % pour les flocons d’avoine), mais cette popularité ne doit pas faire oublier les risques possibles pour la santé. Les analyses montrent la présence de plusieurs métaux lourds dans ces céréales, confirmant les inquiétudes des consommateurs.

Le cadmium, en particulier, a été détecté dans les douze produits testés. Selon l’Anses, l’exposition à ce métal est surtout liée à l’alimentation, représentant jusqu’à 98 % de l’imprégnation chez les non-fumeurs. La dose hebdomadaire tolérable est fixée à 2,45 μg/kg de poids corporel, soit un seuil de 171,5 μg pour un adulte de 70 kg. La consommation régulière de certaines marques pourrait conduire à ingérer jusqu’à 59,85 μg par semaine, un montant préoccupant si l’on prend en compte d’autres sources alimentaires.

Les autres métaux lourds et les effets à long terme

L’étude a aussi recherché d’autres métaux lourds : plomb, mercure et arsenic. Le plomb était absent des produits analysés, mais le mercure et l’arsenic ont été retrouvés dans certaines références. Les teneurs en arsenic observées sont modestes (environ 0,01 mg/kg), mais elles posent question au regard des effets cumulés possibles.

Parallèlement, des mycotoxines, notamment le déoxynivalénol, ont été détectées dans trois marques de flocons d’avoine, soulignant le besoin d’un meilleur contrôle des chaînes de production alimentaire pour éviter les risques liés à l’ingestion répétée de faibles doses.

Des résultats rassurants, mais rester prudent

Les consommateurs peuvent se réjouir qu’aucun résidu de pesticides n’ait été retrouvé dans les flocons d’avoine analysés, le magazine qualifie cette absence de « bonne nouvelle », mais la vigilance accrue reste de mise face aux autres risques identifiés. L’ingestion répétée de mycotoxines doit être suivie attentivement en raison de leurs possibles effets sur les reins, le foie et la fertilité, sans oublier leurs propriétés cancérogènes.