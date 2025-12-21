Microsoft mise sur InPlanet pour retirer durablement 28.500 tonnes de CO₂

Microsoft accélère sa stratégie climatique en misant sur une technologie encore émergente mais prometteuse. En s’engageant à retirer 28.500 tonnes de CO₂ grâce à l’Enhanced Rock Weathering développé par InPlanet, le géant américain confirme son rôle de laboratoire grandeur nature de la gestion du carbone, tout en envoyant un signal fort aux marchés de l’élimination durable.

Microsoft et la gestion du CO₂ : un virage vers l’élimination durable du carbone

Microsoft a officialisé un accord pluriannuel avec la société InPlanet portant sur l’achat de crédits de retrait de carbone fondés sur l’Enhanced Rock Weathering, un procédé géochimique appliqué à grande échelle au Brésil. Cette opération s’inscrit dans la trajectoire climatique de Microsoft, qui vise à devenir carbone négatif à l’horizon 2030, en complément de ses efforts de réduction directe des émissions.

Microsoft inscrit depuis plusieurs années la gestion du CO₂ au cœur de sa stratégie environnementale. Toutefois, au-delà de la simple compensation, l’entreprise privilégie désormais des solutions dites durables, capables de retirer physiquement le carbone de l’atmosphère sur le long terme. C’est dans ce contexte que Microsoft a conclu un accord avec InPlanet pour l’achat de plus de 28.500 tonnes de retrait de CO₂, livrables entre 2026 et 2028, selon ESG News en décembre 2025. Ce volume, bien que modeste au regard des émissions globales de Microsoft, s’inscrit néanmoins dans une logique d’apprentissage industriel. En effet, Microsoft multiplie les contrats d’achat anticipés afin de structurer un marché encore naissant du retrait de carbone. Cette stratégie vise à soutenir des technologies capables d’offrir une permanence élevée, tout en renforçant la crédibilité des méthodologies de mesure et de vérification.

Par ailleurs, Microsoft ne se limite pas à un seul levier technologique. Le groupe diversifie ses approches, en combinant captage direct de l’air, biochar, solutions océaniques et désormais Enhanced Rock Weathering. Cette diversification répond à un impératif de gestion du risque climatique et technologique, dans un contexte où aucune solution unique ne permet, à ce stade, de traiter l’ensemble du CO₂ résiduel.

Enfin, selon DataCenterDynamics, cet accord s’inscrit également dans la volonté de Microsoft d’aligner la croissance de ses infrastructures numériques avec des solutions climatiques crédibles. À mesure que les besoins en calcul et en centres de données augmentent, la pression sur l’empreinte carbone s’intensifie, renforçant l’intérêt pour des mécanismes de retrait à long terme.

Enhanced Rock Weathering : comprendre un procédé encore peu connu

L’Enhanced Rock Weathering, ou altération accélérée des roches, repose sur un mécanisme naturel que la science cherche à amplifier. Le principe consiste à broyer finement des roches silicatées, puis à les épandre sur des sols agricoles afin d’accélérer les réactions chimiques capables de capter le CO₂ atmosphérique. Ce carbone est ensuite stocké sous forme de bicarbonates, réduisant durablement sa présence dans l’atmosphère.

Dans le cadre de son partenariat avec Microsoft, InPlanet déploie cette technologie principalement au Brésil. L’entreprise gère actuellement le plus vaste programme d’Enhanced Rock Weathering du pays, couvrant plus de 12.000 hectares de terres agricoles. Cette échelle permet non seulement de retirer du CO₂, mais aussi de produire des données opérationnelles essentielles à la crédibilité scientifique du procédé.

Au-delà de la captation du carbone, l’Enhanced Rock Weathering présente des co-bénéfices agronomiques. L’épandage de roches silicatées peut améliorer la fertilité des sols, renforcer leur structure et réduire la dépendance à certains amendements chimiques traditionnels. Ces effets secondaires positifs constituent un argument clé pour favoriser l’acceptabilité du procédé auprès des agriculteurs.

Néanmoins, Microsoft reste prudent. L’entreprise conditionne ses achats à des protocoles de mesure rigoureux. Les crédits associés à cet accord seront évalués selon le protocole Enhanced Weathering développé par Isometric, puis inscrits sur un registre public afin d’assurer transparence et traçabilité. Cette exigence reflète la volonté de Microsoft d’éviter les controverses qui ont fragilisé d’autres segments du marché carbone.

Microsoft, InPlanet et le marché émergent du retrait de carbone

L’accord entre Microsoft et InPlanet illustre une évolution plus large du marché climatique. Alors que la réduction des émissions demeure prioritaire, le retrait du carbone devient progressivement un pilier complémentaire des stratégies climatiques des grandes entreprises. Les engagements de Microsoft contribuent à structurer une demande solvable, indispensable pour faire émerger des filières industrielles crédibles.

Pour InPlanet, ce contrat représente un jalon stratégique. En sécurisant un acheteur de référence comme Microsoft, l’entreprise renforce sa capacité à financer l’extension de ses opérations au Brésil. La visibilité offerte par cet accord facilite également le dialogue avec les agriculteurs et les investisseurs, tout en accélérant la montée en puissance de l’Enhanced Rock Weathering.

Du point de vue de Microsoft, l’enjeu dépasse la seule neutralité carbone. L’entreprise cherche à tester la robustesse économique et environnementale de solutions encore peu déployées à grande échelle. Comme l’indique DataCenterDynamics, ces contrats d’achat anticipés servent aussi à identifier les limites techniques, les coûts réels et les contraintes logistiques associées au retrait durable du CO₂.

Enfin, cette initiative pose la question de la reproductibilité. Si l’Enhanced Rock Weathering démontre sa fiabilité à grande échelle, il pourrait devenir un levier majeur de la gestion du CO₂ dans les décennies à venir. Toutefois, son déploiement massif dépendra de la disponibilité des matériaux, de l’acceptabilité sociale et de cadres réglementaires encore en construction.