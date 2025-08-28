Méditerranée : l’apparition inquiétante de raies géantes qui n’annoncent rien de bon

Cet été, un phénomène assez surprenant a attiré l’attention des vacanciers et des spécialistes de la vie marine sur la côte méditerranéenne française. Des raies Mobula, surnommées « Diables de mer méditerranéens », ont été repérées dans des eaux peu profondes, défiant ainsi leurs habitudes de toujours. Habituellement loin des rivages, ces créatures élégantes ont mêlé émerveillement et inquiétude chez ceux qui les ont observées.

Une présence hors du commun

Les raies Mobula impressionnent par leur taille, avec une envergure pouvant atteindre 3,5 mètres et un poids allant jusqu’à 350 kilos. Inoffensives pour l’homme, leur proximité avec les plages est tout à fait inhabituelle. Elles évoluent normalement entre 0 et 30 mètres de profondeur et sur des fonds souvent de plus de 1 000 mètres, ce qui rend leur apparition sur les plages de l’Hérault vraiment étonnante. Des endroits comme Sète, Béziers, Marseillan et Agde ont ainsi été témoins de ces scènes spectaculaires, tout comme l’invasion de méduses sur d’autres plages.

Les vacanciers ont eu le bonheur d’observer ces raies bondir hors de l’eau, un spectacle décrit par un jeune comme un « moment magique ». Mais cette magie a vite tourné au souci lorsque certaines d’entre elles se sont retrouvées échouées sur le sable. Les pompiers ont dû intervenir pour les remettre à l’eau, soulignant la gravité de la situation.

Des hypothèses et des analyses

Matthieu Lapinski, biologiste marin et président de l’association Ailerons, estime vivement que la présence des raies Mobula sur le sable est « un très mauvais signe ». Selon lui, ces animaux « détestent le sable » et leur rapprochement du rivage est alarmant. Plusieurs explications sont évoquées pour ce comportement inhabituel :

une variation de la composition du plancton,

une hausse de la température de l’eau due au réchauffement climatique,

ou encore des changements de salinité induits par des vents inhabituels.

Aurélien Guay, qui organise des excursions marines, pense que ces modifications environnementales pourraient rendre la région plus accueillante aux raies Mobula près du littoral. Par ailleurs, la Fondation de la Mer mentionne la possibilité que certaines activités militaires dérèglent leur sens de l’orientation.

Menaces sur l’espèce et initiatives de préservation

La situation des raies Mobula reste préoccupante même au-delà de ces événements récents. En effet, cette espèce figure en danger sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Parmi les menaces, on compte :

la pollution plastique,

la surpêche,

les captures fortuites

et une intensification des activités maritimes.

Pour mieux comprendre ces animaux fascinants et participer à leur sauvegarde, l’association Ailerons organise chaque année une expédition en Méditerranée.

Lors de ces sorties, soutenues par la Fondation de la Mer, des balises sont posées sur certains individus afin d’en suivre les déplacements. En juin dernier, toutefois, seule une balise a pu être placée avec succès. De plus, plusieurs raies auraient migré vers l’ouest, quittant ainsi les zones identifiées pour leur préservation.

Un appel à la mobilisation

L’apparition inhabituelle des raies Mobula sur nos plages pose de sérieuses questions sur les changements observés dans nos milieux marins. Ces événements nous rappellent combien il est important de veiller ensemble à la sauvegarde de notre environnement naturel et à l’impact du climat sur la biodiversité marine.