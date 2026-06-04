Bien-être au travail : un levier de performance durable et de crédibilité RSE

Le bien-être au travail est encore parfois perçu comme un sujet secondaire, relevant du confort ou de la qualité de vie au travail. Pourtant, il touche à des dimensions beaucoup plus structurantes : l’engagement, la coopération, la qualité de l’exécution et, plus largement, la capacité de l’entreprise à durer.

Dans de nombreuses organisations, le bien-être reste abordé d’abord sous un angle défensif : réduire les tensions, prévenir l’usure, limiter les arrêts, enrayer le turn over. Cette lecture est nécessaire, mais elle est incomplète. Car un environnement de travail plus soutenable ne permet pas seulement d’éviter certaines dégradations ; il favorise aussi un fonctionnement collectif plus robuste. L’Organisation mondiale de la santé rappelle d’ailleurs qu’un travail décent est bon pour la santé mentale, tandis que de mauvaises conditions de travail — surcharge, faible autonomie, insécurité, discrimination — constituent des facteurs de risque.

Sortir d’une vision purement défensive

C’est là que le sujet change de nature. Le bien-être ne relève plus seulement de la prévention des difficultés ; il devient aussi un levier de qualité du travail. Une équipe qui évolue dans de meilleures conditions humaines est généralement plus stable, plus coopérative et plus à même de maintenir un niveau d’engagement dans la durée. Gallup associe ainsi les unités de travail les plus engagées à 23 % de rentabilité en plus, 14 % de productivité en plus et 78 % d’absentéisme en moins par rapport aux moins engagées.

Ces résultats ne signifient pas qu’il suffirait de “rendre les salariés heureux” pour améliorer automatiquement la performance. Ils montrent en revanche qu’il existe un lien fort entre qualité de l’expérience de travail et résultats opérationnels. Un collectif plus engagé, mieux soutenu et mieux organisé résiste mieux aux tensions, coopère davantage et maintient plus facilement la qualité de service.

Un sujet qui engage aussi la crédibilité RSE

Dans une perspective RSE, cette évolution est importante. Une entreprise ne peut pas revendiquer une attention aux enjeux sociaux tout en traitant le bien-être comme un simple sujet de communication. La crédibilité des engagements repose aussi sur leur traduction concrète dans l’expérience quotidienne du travail : charge, reconnaissance, relations, clarté des rôles, marges de manœuvre, qualité du management.

Les travaux du Wellbeing Research Centre de l’Université d’Oxford vont dans le même sens. Leur étude de 2024, fondée sur près d’un million d’enquêtes salariés dans 1 782 entreprises cotées américaines, met en évidence une association positive entre niveau de bien-être au travail, profitabilité et valeur de l’entreprise. Les auteurs prennent soin de préciser qu’il s’agit d’une relation observée et non d’une causalité mécanique, mais le signal est clair : le bien-être tend à accompagner une meilleure qualité de fonctionnement global.

Un marqueur de maturité organisationnelle

C’est pourquoi le bien-être mérite d’être considéré comme un indicateur de maturité. Non pas parce qu’il résumerait à lui seul la performance d’une entreprise, mais parce qu’il révèle la manière dont celle-ci organise le travail, accompagne ses transformations et prend soin de ses collectifs. Une entreprise qui traite sérieusement ce sujet agit à la fois sur la prévention des risques, sur la qualité des relations de travail et sur la cohérence de sa démarche RSE.

Le bien-être n’est donc pas seulement ce qui évite la dégradation. Il est aussi ce qui soutient la continuité, l’engagement et la qualité dans la durée. C’est en cela qu’il devient un levier de performance durable — et un test de crédibilité pour les entreprises qui affirment placer l’humain au cœur de leur projet.

La question n’est plus seulement de savoir si le bien-être est souhaitable. Elle est de savoir si les entreprises sont prêtes à le considérer comme un véritable facteur de solidité humaine et organisationnelle au cœur d’une stratégie RSE mature et durable.