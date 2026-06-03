Moins de droits en cas de rupture conventionnelle

Le Parlement a adopté une réforme controversée qui réduit significativement les droits en cas de rupture conventionnelle. Les salariés de moins de 55 ans perdent 3 mois d’indemnisation, tandis que les seniors voient leurs droits amputés de 6,5 mois, soit un quart de leurs allocations. Cette mesure vise à économiser 800 millions d’euros par an dès 2029.

Une réforme qui réduit les droits en cas de rupture conventionnelle

Le 2 juin 2026, le Parlement français a définitivement adopté une réforme controversée de la rupture conventionnelle, portée par 353 voix contre 114, qui amputera considérablement les droits des salariés à l’assurance chômage. Ce texte transpose dans la loi un accord conclu en février entre trois organisations patronales et trois syndicats — un compromis social qui marque, selon ses détracteurs, une rupture nette dans l’édifice de protection des travailleurs français. Pour mieux comprendre le contexte, il est utile de rappeler que cette réforme avait initialement échoué à l’Assemblée avant de trouver une majorité lors d’une deuxième tentative.

Cette évolution législative survient dans un contexte de croissance spectaculaire du dispositif : 515 000 ruptures conventionnelles ont été signées en 2024, contre 317 000 en 2013, soit une progression de plus de 60 % en une décennie. Selon La Croix, ce seul dispositif représente désormais plus d’un quart des dépenses d’assurance chômage, pour un coût annuel estimé à 9,4 milliards d’euros — une somme qui a fini par cristalliser les impatiences budgétaires du gouvernement.

Les nouvelles règles qui transforment la rupture conventionnelle

Au cœur du texte figure une différenciation inédite dans l’histoire de l’assurance chômage française : désormais, les bénéficiaires d’une rupture conventionnelle se verront appliquer des durées d’indemnisation spécifiques, distinctes de celles réservées aux salariés licenciés. Cette rupture d’égalité de traitement entre modes de séparation constitue une première dans le système social français, dont les conséquences concrètes sont loin d’être négligeables.

Pour les salariés de moins de 55 ans, la durée maximale d’indemnisation passe de 18 à 15 mois — soit trois mois perdus d’un trait. La situation se révèle encore plus pénalisante pour les seniors : là où les 55-56 ans bénéficiaient jusqu’alors de 22,5 mois d’indemnisation et les plus de 57 ans de 27 mois, tous seront désormais soumis à un plafond uniforme de 20,5 mois. Une possibilité de prolongation demeure théoriquement ouverte, mais elle sera soumise à un examen individuel au cas par cas, après douze mois d’indemnisation seulement.

Ce sont donc les salariés de plus de 57 ans qui subissent le choc le plus brutal : ils perdent 6,5 mois d’indemnisation, soit un quart de leurs droits antérieurs. Comme le souligne Challenges, « un demandeur d’emploi qui gagne 2 000 euros net par mois perdra près de 10 000 euros en tout » — une perte sèche, difficilement absorbable pour des actifs souvent éloignés de la retraite mais trop âgés pour retrouver rapidement un emploi.

Des salariés perdants dans cette nouvelle donne

L’analyse des profils concernés révèle un paradoxe troublant. Selon la députée Horizons Nathalie Colin-Oesterlé, les bénéficiaires de ruptures conventionnelles sont en moyenne « plus qualifiés » que les autres demandeurs d’emploi, et pourtant ils demeurent « plus longtemps au chômage ». Ce phénomène, qu’elle désigne comme une forme « d’optimisation des droits », interroge sur les usages réels d’un dispositif dont la vocation première était d’humaniser les séparations professionnelles.

Mais derrière cette lecture, une autre réalité se dessine — plus sombre. Les ruptures conventionnelles seraient, dans une majorité de cas impliquant des seniors, davantage subies que choisies. Le député LFI Hadrien Clouet a cité une étude selon laquelle, lorsque la rupture est initiée par l’employeur, plus de la moitié des salariés auraient préféré rester en poste. L’étude d’impact gouvernementale elle-même reconnaît que les bénéficiaires de ces ruptures « demeurent paradoxalement en moyenne plus longtemps au chômage que les salariés licenciés » — une formule qui dit beaucoup sur la fragilité réelle de ce public.

Cette précarité s’aggrave à la lumière d’un chiffre éloquent : 15 % des actifs âgés de 55 à 64 ans ne sont actuellement ni en emploi ni à la retraite. Réduire leurs droits à indemnisation sans garantir leur retour à l’emploi revient, pour certains observateurs, à les pousser vers une zone grise douloureuse entre la vie active et la retraite.

Les enjeux économiques de la réforme

L’ambition première de la réforme est budgétaire, sans détour. Le gouvernement table sur des économies pouvant atteindre 800 millions d’euros annuels à partir de 2029, selon une trajectoire délibérément progressive. En 2026, aucune économie ne sera enregistrée — les nouvelles règles ne s’appliquant qu’aux ruptures signées après l’entrée en vigueur du texte. Entre 2027 et 2028, les gains attendus oscilleront entre 50 et 100 millions d’euros par an, avant que la pleine maturité du dispositif ne déploie ses effets à partir de 2029, avec une fourchette comprise entre 600 et 800 millions d’euros annuels.

Pour justifier cette approche, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s’appuie sur une donnée issue de l’Institut des politiques publiques (IPP) : dans 40 % des cas, une rupture conventionnelle se substituerait à une démission — laquelle, en principe, n’ouvre pas droit à l’assurance chômage. Autrement dit, une part significative des allocations versées au titre de ruptures conventionnelles indemniserait des départs volontaires qui, sous une autre forme, n’auraient généré aucune charge pour le régime.