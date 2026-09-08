MAAF mobilise les conducteurs autour d’une conduite plus prudente

Avec plus de 35.300 personnes sensibilisées pendant la NRJ Summer Tour 2026, MAAF Assurances a transformé les plages en espaces de prévention. Derrière les animations estivales, l’assureur poursuit une démarche de responsabilité sociale centrée sur les jeunes conducteurs, la pédagogie et l’adoption de comportements plus sûrs sur la route.

Conducteurs : la route des plages devient un terrain de prévention

Du 30 juillet au 13 août, MAAF Assurances a accompagné la NRJ Summer Tour dans dix stations balnéaires françaises. Plus de 35.300 visiteurs ont fréquenté les animations et concerts de la tournée. Le choix de s’adresser en priorité aux jeunes conducteurs répond à un enjeu clairement identifié par l’entreprise. La mortalité routière demeure la première cause de décès chez les 18-24 ans, et l’alcool est impliqué dans près d’un accident mortel sur trois. Dans ce contexte, la prévention ne se limite plus à diffuser des consignes. Elle cherche à provoquer une expérience suffisamment concrète pour modifier la perception du risque.

Port-la-Nouvelle, Narbonne-Plage, Leucate, Gruissan, Biscarrosse, Vieux-Boucau, Les Sables-d’Olonne, Saint-Nazaire, Trouville-sur-Mer et Ouistreham : MAAF a suivi les dix étapes de la tournée entre le 30 juillet et le 13 août 2026. L’assureur participait pour la quatrième fois au rendez-vous estival. Cette présence permet d’inscrire la sensibilisation dans des lieux de loisirs, au moment même où les déplacements, les soirées et la consommation d’alcool peuvent se croiser.

L’approche repose d’abord sur l’expérimentation. Les visiteurs pouvaient enfiler des lunettes simulant les effets de l’alcool sur la perception et l’équilibre, utiliser AlcooTel pour estimer le temps nécessaire à l’élimination de l’alcool dans l’organisme ou mesurer leur temps de réaction lors d’un atelier dédié. Le dispositif déplace ainsi le discours de prévention vers une situation vécue : les effets susceptibles d’altérer la conduite deviennent perceptibles avant de reprendre une voiture.

Cette méthode est assumée par l’association de prévention de l’assureur. « Pour sensibiliser les jeunes, il est essentiel d’aller au-delà du discours et de proposer des expériences concrètes », déclare Claire-Marie Etchegaray, présidente de l’association MAAF Prévention. L’objectif affiché est de favoriser des comportements responsables pendant les moments festifs, notamment face aux risques associés à l’alcool et aux stupéfiants.

Derrière le format ludique se dessine un enjeu RSE plus large. En intervenant avant l’accident et en ciblant les publics considérés comme particulièrement exposés, l’assureur inscrit son action dans une logique de prévention sociale. MAAF Prévention, créée en 1995 par MAAF Assurances, travaille par ailleurs avec des préfectures, des forces de l’ordre, des pompiers et des auto-écoles. La sécurité routière est donc traitée à travers un réseau d’acteurs et non comme une simple relation entre assureur et assuré.

Des outils concrets pour faire évoluer la conduite

L’application AlcooTel illustre cette volonté de prolonger la prévention au-delà d’un événement ponctuel. Gratuite, elle permet à son utilisateur d’entrer des informations personnelles et les consommations prises afin d’évaluer son taux d’alcool et d’estimer à quel moment il pourra reprendre le volant en sécurité. L’outil totalise 1,3 million de téléchargements.

Cette application existe depuis plus de vingt ans et n’avait pas connu d’évolution majeure depuis 2015. Elle a été entièrement refaite en 2026, avec une nouvelle interface et une ergonomie remaniée. La continuité de cet outil montre comment la prévention peut évoluer avec les pratiques numériques : un message autrefois délivré lors d’une opération physique accompagne désormais le conducteur sur son téléphone, au moment où se pose concrètement la question de reprendre la route.

La pédagogie passe également par des dispositifs collectifs. Lancée début 2024 pour les 16-24 ans, la Fresque de la Prévention invite les participants à construire une histoire à partir de cartes consacrées aux dangers de l’alcool et des drogues au volant. L’objectif annoncé est d’amener les jeunes à prendre conscience des risques sans recourir à une approche moralisatrice, puis à devenir eux-mêmes des relais du message.

Le Village Prévention poursuit la même logique auprès des 15-24 ans, notamment des apprentis des centres de formation. Créé en 2024, il propose des expériences immersives autour du téléphone au volant, de l’alcoolémie, des angles morts ou encore de simulations d’accidents. La deuxième édition a rassemblé près de 600 jeunes en 2025. Depuis 2002, les Rencontres MAAF puis les Villages Prévention ont sensibilisé près de 45.000 jeunes aux enjeux de sécurité routière.

La réglementation trouve également sa place dans ce travail pédagogique. « Une alcoolémie positive au volant, c’est 6 points de retrait », rappelle Magali Rassinoux, de MAAF Prévention. Pour un jeune titulaire d’un permis probatoire disposant de six points, l’enjeu est particulièrement concret. MAAF articule ainsi information réglementaire, mise en situation et expérience sensorielle pour rendre immédiatement compréhensibles les conséquences d’une conduite à risque.

Conducteurs : une stratégie RSE qui dépasse la voiture

Les plages constituent un point de contact important, mais elles ne résument pas la politique de MAAF. L’assureur cherche aussi à rejoindre les jeunes dans leurs univers culturels. En 2026, il s’est ainsi engagé aux côtés de l’Association Antoine Alléno pour soutenir Dérap’Pas, un dispositif de sensibilisation à la sécurité routière fondé sur le rap, selon sa page consacrée aux actions de terrain.

La première partie de l’opération a pris la forme d’une tournée dans six villes françaises en juin et juillet 2026. Les jeunes participants ont été invités à écrire et enregistrer des textes consacrés aux comportements responsables au volant. Un concert est programmé le 17 septembre 2026 au Grand Rex, à Paris, devant 2.700 jeunes, selon MAAF. Là encore, le principe consiste à déplacer la prévention vers un espace familier pour le public visé, plutôt qu’à attendre que celui-ci se rende vers un dispositif institutionnel.

Cette logique de diversification s’était déjà traduite dans l’univers du jeu vidéo. En avril 2024, MAAF a créé Home Run dans Fortnite. Le défi consistait à rejoindre son domicile aussi rapidement que possible en évitant les comportements dangereux et en respectant les principes de sécurité routière. Plus de 60.000 joueurs ont participé. Le dispositif a ensuite reçu un prix Argent aux Cas d’Or et une médaille d’argent aux Trophées de l’Assurance en 2024.

La prévention emprunte aussi des canaux plus classiques. MAAF indique avoir diffusé une campagne télévisée sur l’utilisation du téléphone au volant, particulièrement chez les jeunes. Cette prise de parole a obtenu le 3 juin 2026 un trophée Or aux Deauville Green Awards dans la catégorie « Organisations et responsabilité sociale ». L’ensemble forme une stratégie multicanale : terrain, applications, ateliers collectifs, festivals, culture musicale, télévision et jeu vidéo participent à un même objectif de responsabilisation.