Textile : le nouveau standard Fairtrade responsabilise les marques

Depuis le 1er septembre 2026, Fairtrade applique un Standard Textile profondément remanié. Son ambition n’est plus de certifier de la même manière l’ensemble d’une chaîne d’approvisionnement complexe, mais de concentrer l’effort sur les usines de confection, là où se trouvent une grande partie des travailleurs et des principaux risques sociaux. Salaires, financement par les marques, liberté syndicale, vigilance : le changement est loin d’être seulement technique.

Standard Textile Fairtrade : la confection devient le cœur du dispositif

Depuis le 1er septembre 2026, les entreprises qui s’engagent dans la démarche Fairtrade disposent donc d’un nouveau cadre pour le textile. La réforme modifie le périmètre du dispositif, mais surtout la répartition des responsabilités. L’usine n’est plus censée porter seule le coût de l’amélioration sociale : les marques qui passent les commandes sont directement mises à contribution.

Cette évolution intervient dans un secteur où les engagements RSE se heurtent depuis longtemps à un problème simple : qui paie réellement l’amélioration des conditions de travail ? Les prix négociés par les donneurs d’ordres, les délais de production et la volatilité des commandes ont des conséquences directes sur les marges des fabricants et, en bout de chaîne, sur les rémunérations. Fairtrade tente désormais de relier beaucoup plus explicitement la promesse sociale faite au consommateur aux pratiques d’achat des entreprises.

Le premier changement est celui du périmètre. Lancé en 2016, le précédent Standard Textile Fairtrade cherchait à englober de nombreux maillons, depuis les premières transformations du coton jusqu’au vêtement fini. Le nouveau cadre se concentre sur la dernière étape industrielle, c’est-à-dire la coupe, la confection et la finition. Fairtrade justifie ce recentrage par le fait que c’est à ce niveau que travaillent la plupart des salariés concernés par la fabrication d’un vêtement, selon sa page officielle consacrée au nouveau standard.

Ce choix peut paraître, au premier regard, moins ambitieux. Il répond en réalité à une logique d’efficacité. Plus une chaîne d’approvisionnement comporte de fournisseurs, de sous-traitants et de transformations successives, plus une certification uniforme devient difficile à appliquer. En ciblant les usines qui assemblent réellement les vêtements, Fairtrade veut intervenir sur un maillon davantage maîtrisé par les marques, qui connaissent généralement les fabricants auxquels elles confient leurs productions.

L’enjeu social est considérable. Fairtrade estime qu’environ 60 millions de personnes travaillent dans l’industrie textile et de l’habillement dans le monde et souligne la très forte présence des femmes dans cette main-d’œuvre, selon sa page de référence « Textile équitable ». La même source estime que les travailleurs gagnent en moyenne environ la moitié du salaire vital dont ils auraient besoin et que la rémunération d’un ouvrier ne représente qu’environ 0,6% du coût d’un tee-shirt. Ces ordres de grandeur donnent la mesure du déséquilibre économique que le nouveau dispositif tente de corriger.

Ce recentrage ne signifie pas que le coton disparaît de la démarche. Le Standard Coton Fairtrade continue de s’appliquer en amont, auprès des producteurs de matière première, tandis que le Standard Textile porte désormais plus spécifiquement sur les conditions de confection. Les deux approches sont complémentaires, mais elles ne couvrent pas exactement la même réalité sociale.

Salaire et financement : fabricants et marques désormais liés

La réforme la plus concrète concerne la rémunération. Une usine qui entre dans le dispositif doit désormais garantir à tous ses salariés un salaire de base Fairtrade. Celui-ci correspond au montant le plus élevé entre 55% du salaire vital de référence calculé pour la région et un salaire supérieur de 10% au minimum légal local. Cette règle crée donc un plancher supérieur au simple respect de la législation lorsque celle-ci laisse les travailleurs très éloignés du coût réel de la vie.

L’exemple donné par Fairtrade dans le Tamil Nadu, en Inde, illustre cet écart. Le salaire minimum légal cité par l’organisation atteint environ 14.000 roupies, soit près de 122 euros au taux de change du 31 août 2026, tandis que le salaire décent de référence atteint 19.773 roupies, soit environ 173 euros. L’écart approche ainsi 51 euros par mois, soit plus de 40% du minimum légal. Un salaire conforme au droit national n’est donc pas nécessairement un salaire permettant de couvrir correctement le logement, l’alimentation, les soins, l’éducation, les transports et les dépenses imprévues.

Fairtrade utilise notamment la méthodologie Anker pour établir ces références de salaire vital en fonction du coût régional des besoins essentiels, rappelle Max Havelaar France. L’objectif n’est donc pas de fixer un montant mondial uniforme, qui n’aurait guère de sens entre deux pays aux niveaux de prix très différents, mais de comparer les rémunérations à un niveau de vie considéré comme décent localement.

Surtout, le financement de cette progression n’est plus présenté comme la seule affaire du fabricant. Pour chaque commande concernée par Fairtrade, la marque doit financer un complément destiné à réduire l’écart entre la rémunération versée et le salaire vital. Ce complément est calculé par vêtement et réparti entre les travailleurs de l’usine, selon Fairtrade. Plus le volume de commandes certifiées augmente, plus la contribution totale progresse. C’est un changement important en matière de RSE : l’amélioration sociale entre directement dans l’économie de la relation commerciale entre le donneur d’ordres et son fournisseur.

La logique est sensible. Demander à une usine d’augmenter seule les salaires tout en maintenant une forte pression sur ses prix peut placer le fabricant dans une contradiction financière. En faisant participer les marques, Fairtrade cherche à rapprocher politique d’achats et politique sociale. Une entreprise ne peut plus aussi facilement afficher une ambition sur le salaire décent sans intégrer au moins une partie de son coût dans ses commandes certifiées.

Textile : droits des travailleurs, vigilance et dialogue social renforcés

Le nouveau Standard Textile ne se limite pas à la fiche de paie. Fairtrade renforce également le rôle du comité de conformité au sein des usines. Les salariés doivent être davantage associés aux décisions et aux procédures de réclamation. Des audits internes, des évaluations des risques et un suivi de la répartition du complément salarial sont prévus, selon la documentation officielle de Max Havelaar France.

La liberté d’association occupe également une place plus visible. Les usines certifiées doivent déclarer leur engagement en faveur de la liberté syndicale en s’appuyant sur une liste de syndicats enregistrés fournie par Fairtrade International, indique l’organisation. La mesure est importante dans un secteur où la capacité des travailleurs à se représenter collectivement peut être déterminante pour négocier les salaires, les horaires ou les conditions de production.

Les exigences de santé et de sécurité demeurent, elles aussi, au cœur du dispositif. Le nouveau texte précise notamment l’obligation de garantir des températures adaptées et une ventilation suffisante dans les ateliers. À l’heure où les entreprises sont davantage interrogées sur les conséquences des fortes chaleurs et sur les conditions réelles de fabrication, ce type d’exigence fait entrer des éléments très concrets dans une politique RSE souvent perçue comme abstraite.

Le devoir de vigilance en matière de droits humains et d’environnement est par ailleurs davantage intégré au standard. L’idée consiste à ne plus traiter une violation comme un événement isolé découvert au moment d’un audit, mais à identifier les risques, mettre en place des mécanismes de prévention et permettre aux personnes concernées de les signaler. Pour les marques, cela rapproche la certification des démarches de cartographie des risques et de vigilance déjà présentes dans les stratégies de conformité.

Pour autant, le nouveau Standard Fairtrade ne constitue pas une loi générale applicable à toutes les marques de mode. Il s’agit d’un cadre de certification choisi par les entreprises concernées. Cette distinction est essentielle. En France, le 1er septembre 2026 a également marqué l’entrée en vigueur d’un malus visant la mode ultra-éphémère, dispositif réglementaire totalement distinct pouvant atteindre 50% du prix d’un produit dans la limite de 12 euros en 2026. Les deux mécanismes traduisent néanmoins un même mouvement de fond : les impacts du textile sont de moins en moins considérés comme extérieurs au modèle économique des marques.

Coton, marques et labels : ce que les entreprises vont devoir changer

Pour les directions RSE et achats, l’une des principales nouveautés réside dans la nécessité de distinguer clairement la matière première de la confection. Trois configurations de labellisation sont prévues par Fairtrade. Un produit peut relever du label Coton Fairtrade lorsque l’engagement porte sur la matière première ; il peut relever du label Textile Fairtrade lorsque sa confection a lieu dans une usine certifiée et qu’une fibre responsable est utilisée ; enfin, les deux démarches peuvent être combinées lorsque l’entreprise souhaite couvrir à la fois le coton et la confection.

Cette architecture évite une confusion fréquente. Un vêtement fabriqué avec du coton Fairtrade ne signifie pas automatiquement que l’usine où il a été assemblé répond au Standard Textile. À l’inverse, la certification de la confection peut être associée à d’autres fibres responsables. Pour le consommateur comme pour l’acheteur professionnel, la portée exacte du label devient donc un élément à examiner.

Le cas de Simond montre concrètement comment une marque peut progresser par étapes. L’entreprise présente une première gamme de trois produits en coton Fairtrade disponible en septembre 2026. Elle affiche l’objectif d’étendre la démarche à l’ensemble de ses tee-shirts en coton en 2027, puis à ses tee-shirts et pantalons en coton à l’horizon 2030, selon sa documentation publique. Simond distingue explicitement ce chantier lié au coton de celui portant sur les salaires et les conditions de travail dans les usines de confection.

C’est précisément le type de trajectoire que le nouveau dispositif cherche à faciliter. Toutes les entreprises ne peuvent pas transformer immédiatement l’intégralité de leur chaîne de valeur. Fairtrade parie donc sur un standard plus ciblé, avec des obligations identifiables et un financement salarial relié aux commandes, afin d’abaisser la difficulté d’entrée tout en renforçant l’impact au niveau des usines.

La portée réelle du changement dépendra toutefois des volumes. Puisque le complément salarial financé par les marques est lié aux commandes Fairtrade, une usine produisant une faible proportion de vêtements certifiés bénéficiera mécaniquement d’un levier plus limité qu’un site où ces commandes occupent une part importante de la production. Le succès du dispositif se mesurera donc moins au nombre de logos apposés sur les vêtements qu’à la capacité de Fairtrade à convaincre davantage de marques et à augmenter durablement leurs volumes d’approvisionnement.

C’est aussi le sens donné à la réforme par Valeria Rodriguez, directrice du plaidoyer de Max Havelaar France : « Une mode plus équitable ne se décrète pas : elle se construit ». Derrière la formule se trouve un changement assez concret pour les politiques RSE : considérer le salaire des personnes qui fabriquent les vêtements non plus uniquement comme un coût géré par le fournisseur, mais comme une responsabilité économique à partager avec celui qui passe la commande.