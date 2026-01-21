L’Elbe paralysée : ces blocs de glace géants qui prennent l’Allemagne au dépourvu

Depuis le début de janvier, un épisode de froid intense a provoqué une formation massive de glace sur le fleuve Elbe, perturbant fortement la navigation dans le nord de l’Allemagne. Ce phénomène naturel, amplifié par une chute brutale des températures, suscite des inquiétudes sur les risques d’inondations dans la région.

Ce qui se passe sur l’Elbe et pourquoi ça bloque

L’Elbe, fleuve emblématique de l’Allemagne, est au centre de toutes les attentions à cause d’une paralysie inédite de sa navigation fluviale. Le point critique se trouve à 50 km en amont de Hambourg, surtout au pied du barrage de Geesthacht, où la glace a recouvert toute la largeur du fleuve — plus de 300 m.

Les remous au pied du barrage ont favorisé l’accumulation des plaques de glace, qui en quelques jours ont formé des amas atteignant jusqu’à 10 m de haut. Cette situation résulte d’un épisode de froid marqué, avec des températures tombant jusqu’à -15 °C pendant la nuit du 10 et du 11 janvier.

Selon Tilman Treber, responsable de la navigation sur ce tronçon pour l’autorité des voies navigables (WSV), la météo a entraîné la formation d’une couche de glace de plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur. La navigation sur l’Elbe est interrompue depuis le 10 janvier, posant des défis logistiques importants pour le transport fluvial.

Ce qu’on met en place pour débloquer la situation

Pour limiter les conséquences de cette glaciation, une dizaine de navires brise-glace opèrent en amont du barrage de Geesthacht depuis près de deux semaines, explique Tilman Treber à l’AFP. Leur mission principale : fragmenter les plaques de glace pour rouvrir le passage et aussi pour contrer une possible montée dangereuse des eaux.

L’accumulation de glace au pied du barrage fait peser la menace d’inondations, ce qui accentue les préoccupations des autorités locales. Malgré les efforts déployés, Tilman Treber souligne qu’il reste impossible de dire quand la navigation pourra reprendre. « Les blocages actuels ne peuvent être évacués efficacement que lors du reflux, lorsque l’eau s’écoule vers la mer, » précise-t-il, en ajoutant que la reprise de la navigation dépendra fortement des conditions météorologiques à venir.