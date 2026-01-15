Legami transforme la durabilité en stratégie d’entreprise

En janvier 2026, l’entreprise milanaise spécialisée dans la papeterie et les objets du quotidien Legami a présenté un nouveau bilan de durabilité confirmant un engagement financier inédit dans son secteur : l’affectation systématique de 5 % de ses bénéfices à des projets environnementaux et sociaux.

Une stratégie RSE intégrée à la gouvernance de Legami

La politique de durabilité de Legami ne repose pas uniquement sur des initiatives ponctuelles. Depuis plusieurs années, l’entreprise a adopté le statut de Società Benefit, une forme légale italienne qui oblige les sociétés à poursuivre, en plus de leurs objectifs économiques, des finalités d’intérêt général. Ainsi, la responsabilité sociétale devient une obligation statutaire, et non une option stratégique réversible selon la conjoncture.

Dans ses documents officiels, Legami explique que cette approche vise à aligner création de valeur économique et impact positif mesurable. Par conséquent, la gouvernance intègre des indicateurs environnementaux, sociaux et sociétaux suivis annuellement. Le bilan de durabilité publié chaque année détaille non seulement les actions engagées, mais aussi les ressources financières qui leur sont allouées, ainsi que les résultats observés. Cette transparence constitue un élément central de la crédibilité du dispositif.

En outre, l’entreprise revendique une implication directe dans les projets qu’elle finance. Autrement dit, les fonds ne sont pas uniquement distribués sous forme de dons, mais mobilisés dans des programmes conçus, pilotés ou co-pilotés par Legami elle-même. Cette logique vise à renforcer la traçabilité de l’impact et à éviter l’écueil d’une RSE déléguée sans contrôle opérationnel.

Biodiversité, climat et économie circulaire : des engagements environnementaux structurés

L’un des piliers les plus visibles de l’engagement RSE de Legami concerne la protection de l’environnement. Le projet Dreamland, situé dans la région de Bergame, en constitue l’illustration la plus emblématique. Initialement développé sur trois hectares, ce parc dédié à la biodiversité a été progressivement étendu pour atteindre près de trente hectares selon les informations communiquées début 2026. L’objectif est clair : restaurer des écosystèmes locaux, favoriser la faune et la flore autochtones et offrir un espace de régénération écologique durable.

Le site accueille plusieurs dizaines d’espèces végétales locales, des zones boisées différenciées et des espaces humides conçus pour soutenir la biodiversité. L’accès y est volontairement limité afin de réduire la pression humaine sur les milieux restaurés. Selon Legami, Dreamland doit également devenir un laboratoire pédagogique, destiné à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux.

Parallèlement, l’entreprise affirme compenser l’intégralité de ses émissions directes de gaz à effet de serre. Son bilan de durabilité mentionne une compensation de plusieurs milliers de tonnes équivalent CO₂, couvrant principalement les scopes 1 et 2.

L’économie circulaire constitue un autre axe structurant. Legami a engagé un travail de fond sur ses emballages, avec pour objectif de réduire le recours au plastique lorsque cela est techniquement possible, de privilégier le papier certifié et d’optimiser les volumes. En complément, l’entreprise teste des solutions d’emballages réutilisables pour le commerce en ligne, dans une logique de logistique circulaire.

Un engagement social orienté vers l’éducation et le territoire

Sur le volet social, la stratégie RSE de Legami met fortement l’accent sur l’éducation et l’inclusion. Plusieurs programmes sont déployés en partenariat avec des acteurs associatifs reconnus. L’entreprise soutient notamment des initiatives visant à fournir du matériel scolaire à des enfants en situation de vulnérabilité, en Italie comme à l’international.

Au niveau local, Legami collabore avec des collectivités territoriales pour développer des projets de sensibilisation à l’environnement dans les écoles. L’un des programmes les plus cités implique plusieurs milliers d’élèves autour du recyclage et de la réutilisation de produits de papeterie usagés. L’objectif affiché est double : réduire les déchets tout en diffusant une culture de la responsabilité environnementale dès le plus jeune âge.

Legami affirme également travailler sur la responsabilité de sa chaîne d’approvisionnement. Les fournisseurs représentant la majeure partie de son chiffre d’affaires font l’objet d’un suivi spécifique, incluant des critères sociaux et éthiques. L’entreprise indique renforcer progressivement ses exigences en matière de conditions de travail et de respect des droits fondamentaux.