Le Sahara pourrait devenir méconnaissable : ce scénario climatique qui inquiète les scientifiques

Les transformations climatiques continuent de nous surprendre, notamment avec le réchauffement climatique. Une étude scientifique publiée en 2025 par l’Université de l’Illinois à Chicago tire la sonnette d’alarme sur un changement majeur qui pourrait toucher tout le continent africain d’ici la fin du XXIe siècle. Dirigée par Thierry Ndetatsin Taguela (postdoctorant de l’université), l’étude présente des projections susceptibles de redessiner le paysage et l’équilibre écologique du Sahara.

Ce que prévoient les modèles

Les chercheurs ont analysé 40 modèles climatiques en se basant sur deux scénarios d’émissions : SSP2-4.5 et SSP5-8.5. Leur approche compare des données climatiques historiques de 1965 à 2014 à des projections allant jusqu’à 2099.

L’étude montre que le déplacement des cellules de Hadley pourrait entraîner une hausse des précipitations extrêmes dans le Sahara pouvant atteindre 75 % d’ici 2099, explique Science et Vie.

Cette humidification du Sahara s’expliquerait en partie par une intensification des courants d’humidité venus de l’océan Atlantique et de l’océan Indien, qui modifierait les cycles atmosphériques existants, tout comme le Rift Est-Africain transforme la géographie de la région. Le phénomène pourrait aussi réduire les pluies de 5 % dans le sud-ouest de l’Afrique, tandis que le sud et le centre du continent pourraient voir une augmentation des précipitations de 17 % à 25 %.

Ce que ça changerait pour la nature et pour les gens

Les transformations décrites aboutiraient à ce que les experts appellent une « réactivation hydrique » du Sahara. Les marges du désert pourraient se transformer en zones semi-arides, voire en savanes temporaires, ce qui affecterait les sols et la biodiversité locale.

L’étude signale cependant des risques d’inondations, d’érosion accélérée et d’un cycle hydrique instable (avec des périodes de pluies intenses suivies de longues sécheresses), des conséquences graves pour les sociétés humaines.

Si certaines régions du Sahel pourraient connaître un « retour des pâturages », ces changements menaceraient néanmoins des « milliards de vies ». L’agriculture, les migrations animales et l’accès à l’eau potable risquent d’être profondément perturbés, renforçant des déséquilibres régionaux déjà existants.

Pour répondre à ces défis, les chercheurs recommandent des stratégies d’adaptation comme :