« Enterre-les jusqu’au cou » : depuis qu’un ancien a montré sa méthode pour planter les tomates, les récoltes ont triplé en un été

Dans les potagers de France, un petit changement pourrait bien tout bouleverser. Un jardinier, qui suit les conseils d’un maraîcher local décrit comme « le genre d’homme qui lit la terre comme d’autres lisent la météo », a adopté une méthode de plantation nouvelle et prometteuse. Inspirée par l’expérience de cet « ancien », elle pourrait modifier la façon dont on cultive les tomates dans nos potagers.

Planter autrement

Traditionnellement, les jardiniers creusaient un trou de 3 ou 4 cm pour mettre leurs tomates en terre. La méthode proposée par le maraîcher et testée avec succès consiste, elle, à « Enterre-les jusqu’au cou » : planter la tige beaucoup plus profondément en utilisant la technique de la « tranchée en L », relaye Ouest France.

Quand les plants atteignent 20 à 30 cm, on enterre une bonne partie de la tige dans une tranchée de 15 cm de profondeur, de façon à ce que 20 à 22 cm de tige soient en contact direct avec la terre. En laissant la tige toucher le sol, on favorise la formation de racines adventives, ce qui donne un réseau racinaire bien plus fourni.

Des plants plus solides

Ces racines supplémentaires rendent les plants plus autonomes face à la sécheresse et stimulent une pousse végétative vigoureuse. À l’inverse, les plants mis en place de façon traditionnelle restent souvent plus chétifs.

La méthode de la tranchée en L suit quelques étapes simples mais précises :

retirer les feuilles sur les 2/3 de la tige pour limiter la pourriture,

enrichir le fond de la tranchée avec 2 à 3 poignées de compost mûr, une technique qui peut être optimisée par le compostage en tranchée,

ajouter une poignée d’orties fraîches hachées,

et incorporer une cuillère à soupe de cendre tamisée.

La tige est ensuite positionnée sans forcer, en laissant seulement 5 à 10 cm du sommet dépasser du sol. On termine par un paillage de 5 à 10 cm et un arrosage modéré.

Cette approche offre plusieurs avantages : un meilleur ancrage et une meilleure stabilité face au vent, une réduction des risques de maladies cryptogamiques grâce à une meilleure aération des feuilles, et plus d’autonomie pendant les périodes de sécheresse, des éléments clés du jardinage durable. Empiriquement prouvé durant l’été 2025, les plants préparés ainsi ont tenu bon lors des pics de chaleur.

Adapter la méthode selon le terrain

Il faut quand même prendre quelques précautions avec cette technique. Pour les plants greffés, le point de greffe doit toujours rester au-dessus du sol. Dans les sols lourds ou argileux, le risque de pourriture peut augmenter : on peut alors diminuer la profondeur de la tranchée ou améliorer le drainage. Une autre option consiste à enterrer la tige horizontalement plutôt que verticalement pour maximiser le contact avec la terre sans trop creuser.

Les variétés indéterminées comme Marmande, Andine cornue et Black Krim se prêtent particulièrement bien à cette méthode pour cultiver tomates. Elle convient aussi aux cultures en bacs profonds et bien drainés sur balcons ou terrasses, où la terre a tendance à sécher vite.