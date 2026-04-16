Depuis l’interdiction des néonicotinoïdes, les ornithologues français observent un retour inattendu des oiseaux dans les champs

Depuis leur interdiction, les effets dévastateurs des néonicotinoïdes sur la biodiversité, et en particulier sur les disparition des oiseaux, ont fait l’objet de nombreuses études en Europe. Interdits depuis 2018, ces pesticides surnommés les « tueurs d’abeilles » ont entraîné une lente mais notable augmentation des populations d’oiseaux insectivores en France. L’étude menée par Thomas Perrot et son équipe de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et publiée dans la revue Environmental Pollution fournit des indications précieuses sur cette récupération progressive.

Une reprise timide chez les oiseaux insectivores

L’étude, qui s’étend de 2013 à 2022, repose sur l’analyse de 1 983 parcelles à travers la France. Elle révèle une baisse de 12,7 % de l’abondance des oiseaux insectivores avant l’interdiction des néonicotinoïdes, et encore de 9 % après leur bannissement. Cet écart, bien que significatif, s’accompagne d’une « reprise timide » de ces populations, quatre ans après l’arrêt de l’utilisation du principal responsable, l’imidaclopride.

Persistant dans les eaux, les sols et dans divers tissus vivants, cet insecticide réduit la disponibilité de nourriture, soulignant les conséquences via la chaîne alimentaire des déclin des insectes.

Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), qui a opéré le suivi temporel des oiseaux communs avec le dispositif STOC, indique que, dans les sites non exposés à l’imidaclopride, les populations d’oiseaux insectivores se sont légèrement rétablies, notamment dans le centre, le nord‑ouest et l’est de la France. Frans van Alebeek, dans les colonnes du Guardian, affirme « le message positif est qu’elle contribue à l’interdiction des pesticides et permettra le rétablissement de la faune sauvage ».

Pressions sur la nature et défis pour l’agriculture

Malgré ces signes encourageants, il reste de nombreux obstacles. Les pressions environnementales, comme la fragmentation des habitats, le changement climatique et l’intensification agricole, continuent de freiner la reprise. Les agriculteurs dans les zones intensives, par exemple, avec peu de haies ou de prairies, favorisent la concentration des produits chimiques et limitent les ressources disponibles pour la faune. En revanche, les pratiques agroécologiques et la préservation d’habitats semi‑naturels contribuent à une meilleure résilience des écosystèmes.

Les chercheurs recommandent de renforcer les actions de restauration des habitats,

de limiter l’usage de l’ensemble des pesticides et

d’intégrer la biodiversité dans les modèles agricoles actuels.

L’indicateur Total Applied Toxicity (TAT) proposé dans l’étude encourage aussi une approche plus globale pour la gestion des intrants agricoles, en tenant compte des effets environnementaux cumulatifs.