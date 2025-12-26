« La carte fait froid dans le dos » : ces pays pourraient devenir invivables avant la fin du siècle

Le changement climatique, ce n’est pas juste des statistiques météo : c’est une réalité qui va changer le quotidien de plusieurs pays. Avec l’augmentation prévue des épisodes de précipitations extrêmes, se préparer devient indispensable pour éviter le pire. Le chiffre alarmant de 41 % reflète la moyenne planétaire d’augmentation des précipitations extrêmes qui pourrait rendre certains pays inhabitables d’ici 2100.

Pourquoi les pluies vont se multiplier

D’après Futura Sciences, les modèles climatiques montrent une tendance nette : le réchauffement agit comme un accélérateur de l’intensité et de la fréquence des précipitations extrêmes à l’échelle mondiale. Il existe des différences entre les modèles sur l’intensité et la localisation précise des zones touchées, mais la direction générale — une aggravation — fait largement consensus. Les chercheurs, appuyés par divers modèles de simulation (simulations informatiques), prévoient globalement une augmentation significative des risques, avec des conséquences potentiellement dramatiques.

Cette multiplication des épisodes de fortes pluies pose de gros problèmes, surtout pour les infrastructures et les populations vulnérables. S’adapter à ces nouvelles réalités météorologiques devient donc une priorité, selon les prévisions de Météo-France.

Quelles régions sont les plus touchées

Les analyses indiquent que l’hémisphère sud sera particulièrement frappé par l’augmentation des précipitations extrêmes. Les pays identifiés incluent l’Amérique du Sud, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, l’Indonésie, l’Afrique centrale et le nord de l’Australie. Selon les modèles, l’intensité varie, mais le risque y est clairement dominant.

En Amérique du Nord, les États-Unis, spécifiquement le sud-est et la côte est, sont aussi en alerte, avec une extension prévue jusqu’à l’est du Canada. Certains modèles anticipent également une recrudescence dans le sud-ouest des États-Unis, le long de la côte ouest du Canada et en Alaska.

Et la France dans tout ça ?

Contrairement aux zones à haut risque, la vulnérabilité des régions françaises semble relativement épargnée d’après les études disponibles, sauf pour une augmentation discrète des pluies dans le villes méditerranéennes vulnérables.

D’autres régions, comme l’Arctique, le Canada, la Russie et les pays scandinaves, devraient aussi connaître peu de changement en termes de précipitations extrêmes, selon les tendances actuelles.

Cette situation pour la France et ses voisins peut offrir un répit, mais ce n’est pas une raison pour relâcher les efforts : la préparation reste indispensable.