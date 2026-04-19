Oubliez le trempage au vinaigre : des chercheurs créent un produit qui retire plus de 90 % des pesticides

Des chercheurs canadiens ont mis au point un agent de lavage innovant qui pourrait transformer notre façon de consommer les fruits en améliorant leur sécurité et leur fraîcheur. Cette avancée arrive à un moment où les inquiétudes sur l’accumulation de pesticides sur les fruits et légumes restent fortes, malgré des règles strictes. Le nouveau produit pourrait redonner confiance aux consommateurs en offrant un moyen plus sûr de nettoyer leurs aliments.

Ce que propose l’innovation canadienne

Dirigée par la Dr Tianxi Yang de l’Université de la Colombie-Britannique, une équipe de chercheurs canadiens a développé un agent de lavage qui élimine jusqu’à 96 % des résidus de pesticides sur des fruits comme les myrtilles, les fraises, les pommes, et les raisins. Composé essentiellement de particules d’amidon recouvertes de fer et d’acide tannique, ce produit d’origine naturelle nettoie en profondeur et forme aussi un revêtement léger et biodégradable sur les fruits après le lavage.

Ce film, décrit par la Dr Yang comme une « seconde peau respirante », prolonge la fraîcheur en ralentissant le brunissement et en réduisant la perte d’eau. Les essais montrent que ce traitement permet de conserver des pommes fraîchement coupées et des raisins entiers en qualité optimale jusqu’à deux semaines, une performance qui dépasse largement les méthodes de lavage précédentes.

L’origine de ce travail vient d’une préoccupation personnelle de la Dr Yang : son fils préfère les myrtilles. Cette situation illustre un souci plus large pour les familles qui veulent limiter l’exposition aux pesticides, surtout chez les enfants qui mangent souvent beaucoup du même fruit.

Pour répondre à ce risque, l’équipe s’est concentrée sur une solution simple, abordable et accessible au grand public. « Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre manger des produits frais et se préoccuper de ce qu’il y a dessus », a déclaré la Dr Yang, rappelant l’importance d’une alimentation sûre.

Un coup de pouce pour réduire le gaspillage alimentaire

Au-delà de l’élimination des pesticides, le revêtement formé par l’agent de lavage joue aussi le rôle d’un conservateur naturel. Des tests montrent qu’il maintient l’acidité et les sucres solubles, éléments clés de la qualité gustative des fruits.

Ces bénéfices renforcent la sécurité alimentaire et présentent un effet antimicrobien en inhibant les bactéries nocives. En prolongeant la durée de conservation, cette innovation pourrait réduire de manière importante le gaspillage alimentaire, un enjeu à la fois environnemental et économique.