Dans 250 millions d’années, la France se retrouvera au centre exact du prochain supercontinent : les géologues ont déjà cartographié sa position

Dans l’imaginaire collectif, les continents semblent figés sur la carte. Pourtant, à l’échelle géologique, notre planète bouge sans arrêt : terres et océans se réorganisent au fil du temps. Les géologues estiment que, d’ici 250 millions d’années, la Terre pourrait former un nouveau supercontinent nommé Pangée Ultima.

Ce qui ferait bouger les plaques

La Terre a déjà connu un supercontinent. Il y a environ 200 millions d’années, la Pangée originelle s’est disloquée, aboutissant à la configuration actuelle. La future formation de Pangée Ultima résulterait des déplacements continus des plaques tectoniques. Ces plaques dérivent très lentement, poussées par des forces venant des profondeurs de la Terre, un processus connu sous le nom de tectonique des plaques. Christopher Scotese, le géographe à l’origine du projet PALEOMAP, décrit ce mouvement comme « inéluctable », menant à la fusion des masses continentales en un vaste bloc unique.

Les changements géographiques seraient spectaculaires. L’océan Atlantique disparaîtrait, englouti par le rapprochement des Amériques vers l’Afrique et l’Eurasie, rapporte Presse Citron. L’océan Indien deviendrait une mer intérieure, tandis que la Méditerranée cesserait d’exister sous la pression des collisions tectoniques. Des territoires aujourd’hui séparés se rejoindraient :

Cuba avec les États-Unis

la Corée entre la Chine et le Japon

et le Groenland accolé au Canada

Les Amériques se rapprocheraient aussi de l’Afrique et de l’Eurasie, unissant ainsi les masses continentales.

Ce que deviendrait la France

La France, connue comme l’Hexagone, verrait sa position changer radicalement. Elle migrerait vers le nord, se rapprochant des latitudes polaires. À terme, ses voisins potentiels comprendraient l’Espagne, le Portugal, l’Italie, ainsi que des pays du Maghreb comme le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie. La France occuperait alors une place particulière en tant que « refuge climatique », grâce à des latitudes plus clémentes. Ces régions proches du cercle polaire offriraient un climat plus tempéré et des ressources en eau plus stables, tout en étant parmi les rares terres habitables de ce futur.